Här är senaste nytt om mordbranden i Hultsfred

För drygt en vecka sedan avfördes den man som varit skäligen misstänkt för mord och mordbrand i Hultsfred från utredningen. Samtidigt återlämnade åklagaren utredningen till polisen. Nu har vår tidning fått tag i förundersökningsledaren Malin Leonardsson.

Det var den 19 augusti, drygt två veckor efter den kraftiga branden i Zaagshuset i centrala Hultsfred, som åklagaren Magnus Ling meddelade att den man som varit skäligen misstänkt för mord och mordbrand nu var avförd från utredningen.

En kvinna i 40-årsåldern förklarades död efter branden den 4 augusti som förstås chockade hela Hultsfred med omnejd.

Mannen som var misstänkt satt anhållen i ett par dygn innan anhållandet hävdes.

– Den som tidigare var skäligen misstänkt – och satt anhållen för det – har jag lagt ned misstanken mot. Han är avförd från utredningen och jag tror inte att han utfört gärningarna. Han är borta från förundersökningen, berättade Magnus Ling för drygt en vecka sedan.

Tillbaka hos polisen

I samband med detta lämnade Ling också tillbaka utredningen till polisen. Det är Malin Leonardsson som är förundersökningsledare och vår tidning har sökt henne ett flertal gånger.

Nu har vi fått en del svar.

"Utifrån din frågeställning så kan jag i nuläget delge att vi fortsätter med utredningsåtgärder och med samma brottsrubricering som tidigare. Vi håller på med ett stort utredningsarbete där vi bland annat håller förhör, går igenom bilder och annat filmmaterial", skriver Leonardsson i ett mejl.

Hon besvarar få av våra frågor rakt av.

"Ett stort antal förhör har genomförts med personer som på ett eller annat sätt kopplats till brandsplatsen och den avlidna. Vi jobbar brett och innan alla svar har inkommit från den tekniska platsundersökningen samt från Rättsmedicinalverket kvarstår brottsrubriceringen", skriver hon.

Ingen misstänkt

Just nu är ingen skäligen misstänkt för brott.

"Förundersökningssekretess råder i ärendet och vi återkommer till er när vi kan delge mer information", skriver Malin Leonardsson.