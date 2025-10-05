Polisen vet ännu inte varför det började brinna i Zaagshuset

Ännu kan polisen inte säga vad som orsakade branden i Zaagshuset. Foto: Rasmus Nilsson

Den 4 augusti började det brinna i Zaagshuset i centrala Hultsfred. Det visade sig vara en väldigt kraftig brand och en kvinna omkom i samband med branden.

Branden i det stora huset i centrala Hultsfred chockade förstås hela trakten. En kvinna i 40-årsåldern förklarades också död efter branden. En man greps och satt anhållen, men två veckor senare – den 19 augusti – meddelade åklagaren att den man som varit skäligen misstänkt för mord och mordbrand nu var avförd från utredningen.

I samband med detta lämnades också utredningen tillbaka till polisen. I slutet av augusti var beskeden från polisen få.

"I nuläget kan jag delge att vi fortsätter med utredningsåtgärder och med samma brottsrubricering som tidigare. Vi håller på med ett stort utredningsarbete där vi bland annat håller förhör, går igenom bilder och annat filmmaterial", skrev förundersökningsledare Malin Leonardsson i ett mejl.

"Väntar in slutsvar"

Då hade inte alla svar kring den tekniska platsundersökningen kommit och inte heller alla svar från Rättsmedicinalverket. Nu i början av oktober är läget identiskt.

"Det är ingen förändring i ärendet. Brottsrubriceringar kvarstår tills vi fått alla slutgiltiga svar. Ingen misstänkt i nuläget", skriver Malin Leonardsson.

Hon kan inte heller ge några besked kring när svaren kan komma.

"Kan inte svara på när utredningen kan slutföras. Vi väntar in slutsvar gällande både den rättsmedicinska undersökningen och den brandtekniska undersökningen", skriver hon.

Klart är att Zaagshuset i Hultsfred kommer att rivas.