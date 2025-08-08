SENASTE OM BRANDEN: "Avspärrningarna kommer bestå"

Polisen genomför just nu den brandtekniska undersökningen, men avspärrningarna kommer troligen bestå en tid. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Under fredagen kunde den brandtekniska undersökningen av det eldhärjade huset i Hultsfred påbörjas. Något svar kommer inte under dagen. – Det är troligt att avspärrningarna kommer bestå, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen.

Måndagens brand i Hultsfred har förstås chockat många. Zaagshuset började då brinna och ett flertal verksamheter har drabbats hårt och går en oviss framtid till mötes.

Värst av allt är förstås att en kvinna i 40-årsåldern förklarades död efter branden. Polisen vet inte om kvinnan dog före eller i branden. Sent på måndagen greps en man i 50-årsåldern som skäligen misstänkt för både mord och mordbrand.

Ett par dygn senare släppte åklagaren mannen på fri fot, hävde anhållandet och konstaterade att misstankarna hade försvagats.

– Misstanken har försvagats och det är därför inte rimligt att hålla kvar honom i arresten. Misstanken mot honom kvarstår men är så pass försvagad att jag inte kan hålla honom anhållen, sa åklagaren Magnus Ling.

Fick vaga uppgifter

Den brandtekniska undersökningen kunde påbörjas först på fredagen. Allra först inväntade man att brandplatsen skulle svalna och sedan fick polisen vaga uppgifter om att ett farligt föremål kunde finnas i fastigheten.

Under stora delar av torsdagen arbetade det nationella bombskyddet i huset. Ren rutin förklarade Robert Loeffel och något polisen måste ta på allvar.

– De har inte gjort något fynd. Det är ett omfattande arbete när de kommer in, men det är inga hinder för tekniker att gå in i dag, sa Robert Loeffel vid 8.30-tiden på fredagen.

Nu är således den brandtekniska undersökningen igång. Fokus ligger förstås på den lägenhet där branden startade och där kvinnan hittades död.

– Teknikerna jobbar för fullt, men det går inte att säga när de är klara, om det blir i dag eller framöver. Det är troligt att avspärrningarna kommer bestå. För allmänheten kan det vara bra att veta att teknikerna jobbar väldigt noggrant och folk behöver förstå att det tar tid. Det är mängder av saker som ska tas i beslag och vi är väldigt noggranna, säger Robert Loeffel kring lunchtid.

Brandorsaken dröjer

Det gör att det kan dröja innan en del besked kommer.

– Vi är inte klara med någon brandorsak ännu och inväntar beskedet från den tekniska undersökningen.

Likaså gäller för den rättsmedicinska undersökningen av kvinnan, som ska vara gjord.

– Vi inväntar besked där också. Det måste göras en helhetsbedömning först och därefter, i nästa vecka, får åklagaren ta ställning till allt material och hur den fortsatta handläggningen ska se ut. Det är vad vi kan säga just nu, berättar Robert Loeffel.