INGEN LÄNGRE MISSTÄNKT FÖR BRANDEN I HULTSFRED

Den man som varit misstänkt för mord och mordbrand är nu avförd från utredningen. Foto: Rasmus Nilsson

Den person som varit skäligen misstänkt för mord och mordbrand efter den kraftiga branden i Zaagshuset i centrala Hultsfred är avförd från utredningen. Åklagaren Magnus Ling har också lämnat tillbaka utredningen till polisen.

Måndagen den 4 augusti började det brinna kraftigt i Zaagshuset i centrala Hultsfred. Ett flertal verksamheter drabbades hårt och går en oviss framtid till mötes. Det värsta av allt var förstås att en kvinna i 40-årsåldern förklarades död efter branden.

Polisen har tidigare uttryckt att man inte vet om kvinnan dog före eller i branden. Sent samma dag greps en man i 50-årsåldern som skäligen misstänkt för både mord och mordbrand.

Ett par dygn senare, innan man gick till häktning, valde åklagaren att häva anhållandet, då misstankarna hade försvagats.

Nu meddelar åklagaren Magnus Ling att mannen inte längre är intressant för utredningen.

– Den som tidigare var skäligen misstänkt – och satt anhållen för det – har jag lagt ned misstanken mot. Han är avförd från utredningen och jag tror inte att han utfört gärningarna. Han är borta från förundersökningen, säger Magnus Ling.

Utredningen leds av polisen igen

I och med detta, eftersom det inte för närvarande finns någon skäligen misstänkt, har åklagaren lämnat tillbaka utredningen till polisen.

– Förundersökningen kommer framöver att ledas av Malin Leonardsson på polisen. Utredningen går vidare och det har hållits flera förhör inom ramen för förundersökningen, säger han.

Ling kan inte kommentera något om vad den rättsmedicinska undersökningen eller brandtekniska undersökningen visat.

– Nej, det omfattar av förundersökningssekretessen, säger han.

Vår tidning har sökt Malin Leonardsson utan framgång.