Här är senaste om branden – ny teknisk undersökning först på fredag

En förnyad teknisk undersökning genomförs först på fredag. Åklagaren är fortsatt återhållsam med uppgifter. Foto: Rasmus Nilsson

Över en vecka har gått sedan den omfattande branden i centrala Hultsfred, där en kvinna miste livet. En ny brandteknisk undersökning ska genomföras – men först på fredag.

Måndagen den 4 augusti började det brinna kraftigt i Zaagshuset i centrala Hultsfred. Ett flertal verksamheter drabbades hårt och går en oviss framtid till mötes. Det värsta av allt var förstås att en kvinna i 40-årsåldern förklarades död efter branden.

Polisen har tidigare uttryckt att man inte vet om kvinnan dog före eller i branden. Sent samma dag greps en man i 50-årsåldern som skäligen misstänkt för både mord och mordbrand.

Ett par dygn senare, innan man gick till häktning, valde åklagaren att häva anhållandet, då misstankarna hade försvagats. I fredags påbörjades den brandtekniska undersökningen av huset. Att det dröjde berodde dels på att man inväntade att brandplatsen skulle svalna och därefter på att det inkom vaga uppgifter om att det kunde finnas ett farligt föremål i fastigheten.

Det nationella bombskyddet jobbade i huset under stora delar av torsdagen, men gav på fredagen grönt ljus för att teknikerna kunde påbörja sitt arbete.

De har förstås fokuserat på den lägenhet där man tror att branden inleddes och där även kvinnan hittades död. Nu står det klart att den tekniska undersökningen ska återupptas först på fredag, alltså om knappt två dagar.

– Det ska genomföras en förnyad teknisk undersökning på fredag. Jag kan inte förvänta mig resultat från den förrän tidigast på måndag. Annars har jag inget annat att säga, säger åklagaren Magnus Ling.

Varför blir det en förnyad teknisk undersökning?

– Det är helt enkelt att man inte blev klara och fortsätter nu på fredag.

Misstankarna är svaga

För snart en vecka sedan genomfördes den rättsmedicinska undersökningen av kvinnan. Magnus Ling har tidigare inte velat kommentera om han fått någon preliminär rapport med hänvisning till förundersökningssekretess.

Han släpper ingenting om obduktionen nu heller.

– Jag har inga ytterligare kommentarer, det blir tidigast nästa vecka som det ser ut nu.

Rubriceringarna om mord och mordbrand är inte ändrade. Den man som varit misstänkt hela tiden är det fortsatt.

– Misstankarna kvarstår men är väldigt svaga. Jag har inga ytterligare kommentarer om det förrän nästa vecka, säger Magnus Ling.

"Lutar åt rivning"

Vår tidning har även haft en förnyad kontakt med fastighetsägaren Dan Edlund angående framtiden för den eldhärjade, stora fastigheten.

– Det är inte färdigbesiktigat, men rent allmänt säger försäkringsbolaget – rakt upp och ned och utan att ha gjort en ordentlig besiktning – att det nog inte är så mycket som går att rädda. Det lutar åt rivning, men det är inget jag kan säga nu, berättar han.