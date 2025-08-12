TV4 höjer priset för sitt sportpaket rejält

Det blir rejält dyrare att kolla sport på TV4 i höst. Kanalen höjer sitt dyraste sportpaket med 100 kronor i månaden.

Prishöjningen, som TV4 gått ut med i ett mejl till sina kunder, träder i kraft den 12 september. Alltså dagen innan SHL-premiären.

Det är det dyraste sportpaketet, "TV4 Play Sport Total", som höjs från 599 kronor i månaden till 699 kronor. Väljer man att ha reklam kostar paketet 649 kronor i månaden.

Det allt dyrare paketet innehåller bland annat SHL, Hockeyallsvenskan, Allsvenskan, Superettan, Serie A, La Liga, tennis, motor och hästsport. TV4 tar över rättigheterna för Allsvenskan i fotboll från HBO Max från och med nästa säsong. Redan nu har man dock kunnat se detta via streamingtjänsten.

”Om du är kund med bindningstid eller har ett rabatterat pris sedan tidigare berörs du inte av prishöjningen så länge din rabatterade period är aktiv. Därefter övergår abonnemanget till ordinarie pris”, skriver TV4.