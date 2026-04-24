EXTRA: EFTERLYST LITAUISK MEDBORGARE GRIPEN I TRAKTEN

Under torsdagen grep polisen en litauisk medborgare i norra Kalmar län, som har varit efterlyst i Europa. Mannen, som nu förvaras i arresten i Västervik, har begärts häktad för att så småningom kunna överflyttas från Sverige till hemlandet.

Den nu gripne mannen, som är i 50-årsåldern, är tidigare dömd i Litauen för diverse brott och har sedan en tid tillbaka även varit efterlyst för ny brottslighet. Nyligen utfärdades en europeisk arresteringsorder på mannen.

– Det kom till vår kännedom att han befann sig i Sverige. Vi kunde lokalisera honom till norra Kalmar län där han greps under torsdagsförmiddagen, berättar Stina Lundqvist, kammaråklagare vid Nationella åklagaravdelningen – Riksenheten Handling mot internationell och organiserad brottslighet.

Mannen anhölls av åklagare vid 15-tiden i går och sitter nu i förvar hos polisen i Västervik. Under fredagen begärdes han häktad av åklagare Stina Lundqvist.

"Flyktfaran ganska stor"

– Själva innehållet i arresteringsordern är hemligt, men det är inte några riktigt allvarliga brott han är dömd eller misstänkt för. Nu är han dock gripen och förfarandet för överföring till Litauen inleds. Att personer häktas när det finns en utfärdad europeisk arresteringsorder på dem är det normala. Flyktfaran är ganska stor i och med att dessa personer ofta saknar någon stark koppling till Sverige, säger Stina Lundqvist.

När räknar du med att mannen kommer kunna återföras till Litauen?

– Beroende på hur han ställer sig till det kan det ta allt från ett par veckor till några månader. Om han samtycker ska tingsrätten fatta beslut inom tio dagar och sedan har man ytterligare tio dagar på sig att göra överflyttandet.