Vill införa flexibel kollektivtrafik i länet – Vimmerby kan bli pilotkommun

Regionpolitikerna Karin Helmersson (C) och Magnus Danlid (C) tillsammans med Vimmerbypolitikern Peter Karlsson (C). Foto: Simon Henriksson

En buss när du behöver den. Det säger Centerpartiet om sitt eget vallöfte om en mer flexibel busstrafik i länet. Vimmerby sägs kunna bli pilotkommun. Men detta är en bluff, menar Kristdemokraterna.

En ny typ av närtrafik. Så presenterar Centerpartiet sitt nya vallöfte om en mer flexibel kollektivtrafik i Kalmar län. Deras förslag, som de kallar för "Buss on-demand", handlar om att man själv ska kunna boka en resa i en app och välja var man själv kliver på och vilken tid man vill åka.

Som förebild har man haft Värmland och den satsning som skett där.

– Vi klarar inte av att ha en landsbygdslinje överallt och har en gräns på fem eller färre passagerare. Det här är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum och i regiongruppen har vi kollat runt om det finns något spännande i landet. Då har vi fastnat för en typ av närtrafik, som vi kallar "Buss on-demand". Det ska inte ersätta något, utan vara ett komplement, säger regionrådet Karin Helmersson (C) vid resecentrum i Vimmerby.

Regionpolitikern Magnus Danlid säger att det exempelvis från Storebro och Frödinge regelbundet går bussar, men inte på övriga orter.

– Där är det förknippat med skoldagen och det går en buss på morgonen och en på kvällen. Därför är det bra med en buss på begäran. Vi har haft anropsstyrd tidigare, men det här ska ske digitalt med en app. Man ska kunne se var bussen är, när den kan komma och sedan göra en beställning varifrån och när. Det är lite likt vanlig busstrafik men mer flexibel. Behovet på orten ska styra.

"Får be KLT utreda detta"

Det kan också komma att se olika ut på olika ställen i länet.

– Man kanske har en Vimmerbymodell här och något annat någon annanstans. Det beror på hur geografin ser ut, säger Helmersson.

Hur många behöver det vara för att det ska vara möjligt?

– Vi får göra test i länet och se hur det fungerar. Vi har tittat mycket på Värmland och där har man fått det att fungera framgångsrikt. Man började i Säffle och sedan tagit det vidare till Sunne och Arvika. Vi behöver införa någon pilot här, men vårt län är ganska likt det länet.

Vad handlar det om för kostnad?

– Vi får be KLT utreda detta. I Säffle kan man konstatera att man fått det att snurra, men det är svårt att jämföra och här kanske det kostar en slant. Men då får det vara så, det här ska underlätta att kunna bo i hela länet.

Vimmerby kan bli pilotkommun

I till exempel Kalmar är det osannolikt att det ska bli aktuellt.

– På större orter har man kontinuerlig busstrafik och vet att det finns alternativ. I Värmland testade man i Karlstad, men där var det inte aktuellt och ingen som åkte detta.

Vimmerby kommun är mycket intresserade av att bli pilotkommun.

– Det framförs ofta i dialoger att det inte går några bussar här. Vi har en centralort i kommunen och det här blir ett komplement. Vi är jättepositiva, säger Peter Karlsson (C), som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vimmerby skulle vara en lagom kommun att testa på. Det finns en relativt stor huvudort men inte någon stadstrafik. Huvudorten ligger också centralt och strategiskt bra i kommunen. Är vi kvar i majoriteten kommer KLT titta på var det skulle vara lämpligt och mycket talar för att Vimmerby skulle vara det, säger Helmersson.

Anklagas för att bluffa

Kritiken från oppositionen har inte låtit vänta på sig. Kristdemokraterna menar att Centerpartiet återkommande röstat nej till liknande förslag från partiet.

– Vårt förslag är i princip identiskt. Vi kallar det för "landsbygdslinje" och hade centerpartisterna röstat ja när förslaget var uppe hade de inte behövt lägga något vallöfte nu. Det hade redan funnits "Buss on-demand", men majoriteten med S, C och V har inte ens velat utreda förslaget från KD, säger regionrådet Carl-Wiktor Svensson.

KD-toppen menar att Centerpartiet nu försöker blåsa väljarna inför valet.

– Centerpartiet har noll trovärdighet i den här frågan och det är beklämmande att de nu försöker blåsa väljarna. De driver tvärtom nedläggning av landsbygdstrafik, nu senast i södra Kalmar kommun och Stufvenäs. Den som vill ha beställningstrafik bör rösta på ett parti som i handling röstat för det, säger han.

Hur ser ni på den här kritiken?

– Jag kan tänka mig att han säger det den gode Carl-Wiktor. Det här har inte varit uppe som ett konkret förslag i KLT, inte den här typen av modell, säger Karin Helmersson.

Vad är skillnaden mot deras förslag?

– Som jag har uppfattat det vill man förstärka ett antal landsbygdslinjer i närtrafiken som finns i dag. Det här är ett annat system och en helt annan modell som KLT inte har haft. Har jag uppfattat det fel så får det vara så.

Tror du att ni kan enas över blockgränserna om båda vill något liknande?

– Vi måste erkänna att vi inte klarar kollektivtrafiken framåt som det ser ut i dag. Befolkningen minskar och då måste vi hitta andra sätt. Vi kommer inte få tillbaka busslinjer som försvunnit i vårt län.

Men tror du att ni kan enas brett?

– Det är inte omöjligt. Jag hoppas många tycker att det här är intressant och det vore bara positivt med en bred överenskommelse.

Hoppas på ringar på vattnet

I Vimmerby är tanken också att det skulle vara en service för utkanterna av Vimmerby stad.

– Ska man ta sig in till centrum kan man också åka "din tur", säger Magnus Danlid.

Peter Karlsson hyser också förhoppningar om ringar på vattnet.

– Vi får titta på olika alternativ, men man kanske skulle kunna få igång taxiverksamhet med något liknande. Det saknar vi i Vimmerby, säger han.