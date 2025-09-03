Ökat resande – nu ser KLT ut att gå med överskott

Resandet ökade under sommaren och KLT ser nu ut att gå mot överskott 2025. Foto: MostPhotos

Kalmar länstrafik, KLT, har några riktigt mörka år bakom sig ekonomiskt. Nu rapporterar man överskott i sin prognos för 2025. Samtidigt ökade resandet under sommaren i kollektivtrafiken.

Kalmar länstrafiks helårsprognos för år 2025 efter juli månad visar ett överskott på tio miljoner kronor. Prognosen är en förbättring med cirka tolv miljoner kronor sedan i våras.

"Förbättringarna beror främst på lägre kostnader för ersättningstrafik i tågtrafiken samt minskade kostnader för sjukresor med anledning av förändrade regelverk", skriver KLT om prognosen.

Under sommaren ökade också resandet i linjetrafiken. De preliminära siffrorna visar att resandet under perioden 1 juni till 15 augusti i länstrafikens bussar och tåg ökat med 6,7 procent jämfört med samma period förra året.

Ökningen motsvarar cirka 100 000 resor. Bussresandet har ökat med 6,8 procent medan tågtrafiken ökat med 5,9 procent.

Går vidare kring bolagiseringen

Kollektivtrafiknämnden har nu också godkänt ett förslag om att KLT med övriga aktörer i Krösatågsorganisationen ska gå vidare med förberedelserna kring att bilda ett bolag av Krösatågen. Bolaget ska fungera som ett servicebolag till regionerna som blir delägare i bolaget.

Ett slutgiltigt beslut fattas av regionstyrelsen. I förberedelsearbetet ingår att ta fram nödvändiga strukturella och styrande handlingar för bolaget. Arbetet ska pågår under år 2025 och 2026 med mål om att bolaget bildas senast den 1 januari 2027.

"Syftet med bolagsbildningen är att skapa en effektivare tågverksamhet med tydligare ansvar, effektivare styrning och bättre samordning mellan regionerna. Målet är en högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet i trafiken samt stärkt kapacitet att utveckla Krösatågen i linje med framtidens krav på hållbara och attraktiva transporter", skriver regionen.

De regioner som är delaktiga i Krösatågen är, utöver Region Kalmar län förstås, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland, Region Blekinge samt Region Skåne.