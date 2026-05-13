REPLIK: En socialdemokratisk seger blir en vänstersväng Sverige inte har råd med

Socialdemokraterna säger att de sätter vanligt folk först. Men vanligt folk blir inte hjälpta av en politik som gör det dyrare att arbeta, dyrare att bo och svårare att få ekonomin att gå ihop.

I sitt debattinlägg skriver Socialdemokraterna om vad de vill göra efter valet. Men de bortser konsekvent från den viktigaste frågan. Hur ska detta vara möjligt med de partier som Magdalena Andersson tänker luta sig mot?

För det handlar inte bara om Socialdemokraterna. Det handlar om hela det vänsterunderlag som krävs för att ta makten. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet kommer alla att kräva betalt. Där resultatet blir en tydlig och skadlig vänstersväng för Sverige.

*

Det är en vänstersväng där skatterna riskerar att höjas för vanligt folk, där sparande och företagande misstänkliggörs och där staten återigen ska växa. Utgifterna ska öka och hushållen förväntas betala notan. För den som har bolån, barn, bil och räkningar att betala är detta ingen teoretisk fråga. När politiken driver upp kostnaderna, ökar utgifterna och försvagar förtroendet för den ekonomiska linjen blir konsekvensen tydlig. Marginalerna krymper och vanligt folk får mindre kvar.

Samtidigt vill deras samarbetspartier dra Sverige tillbaka i fel riktning på område efter område. Där man vill öppna upp för ökad asylinvandring igen jämte att börja rulla tillbaka viktiga delar av den tuffare kriminalpolitiken och sätta systemets hänsyn före brottsoffrens upprättelse. Bensin och diesel lovas bli betydligt dyrare än vad det är idag och satsningar på kärnkraften ska avbrytas.

*

Det är detta som väljarna måste få besked om. En röst på Socialdemokraterna är inte bara en röst på Magdalena Andersson. Det är en röst på ett helt vänsterunderlag som vill höja skatter, mjuka upp migrationspolitiken och försvaga den tydliga rättspolitiska linje som Sverige så länge saknade.

Sverigedemokraterna och Tidöpartierna har valt en annan väg. Vi har sänkt skatten på arbete, stärkt pensionärernas ekonomi, pressat tillbaka drivmedelskostnaderna och lagt om migrationspolitiken i grunden. Vi stärker rättsväsendet, skärper straffen och sätter de laglydiga medborgarna först.

Allt är inte löst, men där riktningen är rätt. Den väg Socialdemokraterna nu ber väljarna att ta leder endast tillbaka till den politik som gjorde Sverige svagare. En vänstersväng som Sverige inte har råd med.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Johnny Svedin (SD)

Riksdagsledamot