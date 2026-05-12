Anderssons otroliga facit: 17 mål på tre matcher

Louise Andersson gjorde fem mål för FBSK i dagens storseger. Sandra Edlund bredvid gjorde en stark insats. Foto: Arkivbild

Det är omöjligt att skriva en text om FBSK utan att fokusera på Louise Andersson just nu. Ikväll gjorde anfallaren fem nya mål och totalt står hon nu på 17 mål på tre matcher – ett sanslöst facit.

Att Andersson är några nivåer för bra för division fem visade hon återigen ikväll när det var Tjusts tur att försöka få stopp på anfallaren. Som för tidigare motståndare gick det sådär. Andersson gjorde fem mål och FBSK vann med 7-0.

– Vi följde upp den fina andra halvleken senast med en väldigt bra match idag. Jag tycker om spelet med boll och vi slår inte bort så många passningar. Vi är noga med bollen och hittar de ytor vi vill. Det är stabilt defensivt också, en gedigen insats, säger tränaren Robin Blomberg.

Hur ser du på Louises form?

– Det är klart att det är ett bra facit och hon är duktig, men vi försöker att träna på att ha ett kollektivt anfallsspel och det förbättrar vi varje vecka tycker jag.

Är hon bättre än tidigare säsonger?

– Jag tror det är ganska likvärdigt, men det var väldigt tråkigt att åka ur division fyra-seiren förra året och det märks.

Blomberg valde att plussa Sandra Edlund, Amanda Sundberg, Julia Berg och Elin Linder. Josefine Larsson och Agnes Dahl gjorde övriga hemmamål.

"Är som natt och dag"

Tjust gjorde en relativt bra insats.

– Hon är het där framme, men jag tycker att vi håller dem bra i första och vinner duellerna. Det rinner iväg lite i slutet och orken tryter. Prestationen jämfört med senast är som natt och dag. Det var kul att se och vi får ta med det positiva och inte tänka så mycket på resultatet. VI tar med oss första halvlek framöver, säger tränaren Adam Grönqvist som lyfte fram kollektivet.

