RÖNTGEN I VIMMERBY STÄNGD IGEN – CHEFEN OM LÄGET

Nu är röntgenavdelningen i Vimmerby stängd igen. Foto: Privat

För snart tre år sedan var röntgenmottagningen i Vimmerby stängd en längre period och oron var stor för att stängningen skulle bli permanent. Nu är röntgen här på nytt stängd. – Vår bedömning är att situationen inte är jämförbar med tidigare perioder av längre stängningar, säger Alexander Nyberg, verksamhetschef för radiologiska kliniken i Västervik.

Artiklarna var många när röntgenmottagningen i Vimmerby stängdes vintern 2022. Oron var stor för att stängningen skulle bli permanent och debatten gick varm under en längre tid.

I april 2023 räddade två pensionerade röntgensjuksköterskor mottagningen och verksamheten kunde öppnas igen. I november samma år utökades öppettiderna från två till tre dagar i veckan.

Nu är dörren till röntgenavdelningen åter stängd i Vimmerby.

"För närvarande har vi utmaningar med bemanningen på röntgenavdelningen i Vimmerby. Det beror på att tillgången på röntgensjukterskör är begränsad, vilket gör bemanningsstiuationen skör. Röntgensjuksköterska är ett bristyrke i hela landet, och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa en stabil bemanning", skriver Alexander Nyberg, chef på radiologiska kliniken i Västervik, i ett mejl till vår tidning.

Hur länge har det varit stängt?

"Stängningen gäller enstaka dagar då vi inte kan bemanna verksamheten".

Hur länge räknar ni med att det kommer vara stängt?

"Vi arbetar för att minimera antalet dagar med stängd verksamhet. Målet är att hålla öppet så mycket som möjligt, men vissa dagar kommer fortsatt att påverkas tills vi har en mer hållbar bemanning. Nästa vecka planerar vi att hålla röntgen i Vimmerby öppen som vanligt", skriver Nyberg.

"Inte jämförbar" med tidigare

Han vill inte jämföra situationen med för några år sedan.

"Nej, vår bedömning är att situationen inte är jämförbar med tidigare perioder av längre stängningar. I dag har vi anställda på kliniken i Vimmerby och vi har en plan för att hantera bemanningen långsiktigt", skriver han.

Hur påverkar en stängd röntgenavdelning i Vimmerby?

"När verksamheten i Vimmerby är stängd tas alla akuta undersökningar om hand på vår klinik i Västervik. Vi håller hälsocentralerna informerade om eventuella stängningar och det finns alltid möjlighet att skicka remisser direkt till Västervik. Alla patienter kommer alltid att få den hjälp de behöver, antingen i Västervik eller i Vimmerby".

Åtgärder på gång

Alexander Nyberg säger att man nu jobbar med lösningar för situationen.

"Vi har flera åtgärder på gång. En ny rekryteringsannons publiceras inom kort, då vi söker röntgensjuksköterskor till både Västervik och Vimmerby. Vi kommer även att erbjuda utbildningsanställningar för den som planerar att påbörja röntgensjuksköterskeprogrammet. I den mån det går försöker vi alltid täcka luckor i bemanningen med personalen från Västervik", skriver verksamhetschefen.

I januari startar en distansutbildning via Luleå tekniska universitet.

"Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för detta viktiga yrke", skriver Alexander Nyberg.