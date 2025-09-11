ELEV SKA HA HOTAT LÄRARE PÅ SKOLA I VIMMERBY

En elev ska ha hotat en lärare på en Vimmerbyskola. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Ett tillbud om hot har anmälts till Arbetsmiljöverket efter en händelse på en skola i Vimmerby. Händelsen ska ha inträffat tidigare den här veckan.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket ska det röra sig om både hot och kränkningar mot läraren från en elev.

"En elev har idag förstört hela lektionen med sin klass genom att skrika i 45 minuter och då mest om hur dum i huvudet jag är", skriver man i anmälan. Andra kränkande uttryck kring sexuell läggning ska också ha förekommit.

Eleven ska även ha uttalat hotelser mot läraren.

"Han har hotat mig med stryk och kränkt mig på fler sätt än jag orkar räkna upp", står det i anmälan.

Eleven ska också ha sparkat på en dörr till klassrummet, så att dörren "nära nog" gick sönder. Efter lektionens slut ska eleven sagt till andra att han ska slå läraren.

