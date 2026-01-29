Kommunen får kritik för brister i arbetsmiljön för snöröjarna. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kommunen får nu kritik för flera brister i sitt arbetsmiljöarbete kring snöröjningen. Bristerna gäller främst avsaknad av riskbedömningar vid snöröjning, halkbekämpning och arbetsutrustning. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder.

Den 21 januari var Arbetsmiljöverket på besök i Vimmerby kommun för att inspektera arbetsmiljöarbetet kring snöröjningen. Inledningsvis konstaterar myndigheten att man såg en del som fungerade bra, men också en del saker som kommunen behöver förbättra.

Den första bristen som Arbetsmiljöverket ser gäller undersökning, riskbedömning och åtgärder kopplade till vinterväghållning.

"Ni har inte undersökt och riskbedömt arbetet med snöröjning och halbekämpning. Vid inspektionen nämndes bland annat risker kopplat till passerande fordonstrafik, rädslan att köra på oskyddad allmänhet, att köra fast (bältesanvändning) samt belastningsergonomiska risker kopplat till handskottning", skriver myndigheten.

Arbetsmiljöverket skriver att åtgärderna i första hand ska syfta till att ta bort riskerna.

"Om det inte går är det viktigt att minska riskerna så mycket det går, till exempel genom att organisera arbetet på ett annat sätt, bygga in riskkällan eller ta fram särskilda instruktioner och rutiner".

"Onödigt tröttande"

Riskbedömning av de belastningsergonomiska riskerna, alltså tunga lyft, arbetsställningar och arbetsrörelser, ska ta hänsyn till hur länge, hur ofta och hur tung belastningen är.

"Det ska undersökas om arbetstagarna utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. För de belastningsergonomiska riskerna ska det bedömas om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen", skriver Arbetsmiljöverket.

Myndigheten anger att hur man som arbetsgivare förlägger arbetstiden för sina arbetstagare och deras möjligheter till återhämtning har stor betydelse för deras hälsa.

Annons:

Kraven som ställs

Kraven som Arbetsmiljöverket nu sätter på kommunen är att undersöka arbetet med snöröjning och halkbekämpning. De risker som man upptäcker ska dokumenteras skriftligt. Av riskbedömningen ska det också framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga.

"Ni ska utifrån resultatet av riskbedömningen vidta de åtgärder som behövs för att motverka ohälsa och olycksfall. De åtgärder som ni inte genomför omedelbart ska ni föra in i en skriftlig handlingsplan", skriver man.

Arbetsmiljöverket menar också att kommunen inte har undersökt och riskbedömt användningen av arbetsutrustningen för snöröjare och halkbekämpare.

"Användningen av era arbetsutrustningar kan därför vara förenad med oidentifierade risker som inte åtgärdats. Vid inspektionen nämndes risker kopplat till sandspridare och byte av slitstål.

Kravet som ställs nu är att undersöka den arbetsutrustning som används för snöröjning och halkbekämpning i verksamheten. Utifrån undersökningen ska det sedan bedömas om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet och för varje risk som dokumenteras skriftligt ska det anges om den är allvarlig.

Kommer tillbaka i april

Utifrån resultatet av undersökningen och riskbedömningen ska en skriftlig handlingsplan upprättas för de åtgärder som kommunen anser behöver vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart.

Arbetsmiljöverket konstaterar också arbetet som utförs kan innebära att man utsätts för våld eller hot om våld.

"Ni har inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för våld och hot om våld i arbetet. Det är viktigt att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetet. Detta gäller också när något förändras i er verksamhet. Annars kan det hända att ni inte uppmärksammar eller hinner åtgärda risker i tid, innan de leder till ohälsa eller olycksfall", skriver myndigheten.

Kraven är nu bland annat det ska undersökas vilka arbetsförhållanden och arbetssituationer som innebär risker för våld eller hot om våld vid arbete med snöröjning och halkbekämpning. Utifrån resultatet ska man sedan ordna arbetet så att risken för våld, eller hot om våld, förebyggs så långt som möjligt. Säkerhetsrutiner för det arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld.

De arbetstagare som berörs av riskerna ska känna till säkerhetsrutinerna och dessa ska följas upp och uppdateras om något ändras.

Den 9 april kommer Arbetsmiljöverket att komma tillbaka för en återkontroll. Om inte bristerna åtgärdas kan det bli tal om föreläggande eller förbud.