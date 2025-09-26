Trots dundersuccén på torget – arrangören pausar nyårsfirandet

Trots att "Nyår för alla" varit välbesökt och uppskattats av både Vimmerbybor och arrangör blir det inget evenemang i år. Foto: Stefan Härnström

Trots att det barn- och djurvänliga nyårsfirandet som Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd arrangerat på torget i två år knappast kan beskrivas som annat än succé blir det ingen repris i år. På grund av flera olika omständigheter har paret bestämt sig för pausa evenemanget - men öppnar upp för att låta någon annan ta över rodret. – Vi behöver mer familjetid, säger Hampus om beslutet.

De två senaste nyårsaftnarna har Vimmerbyborna nära på gått man ur huse för att delta i nyårsfirandet med fackeltåg, musik och storslagen ljusshow på torget. Nyårsfirandet, som marknadsförts som ett barn- och djurvänligt evenemang, har sponsrats av ett tjugotal lokala företag och kan inte ses som annat än en succé. Första året räknar arrangörerna med att mellan 1200 och 2000 personer deltog. Trots framgången har initiativtagarna Hampus och Elisabeth Wolmeryd bestämt sig för att inte anordna något firande i år.

– En stor faktor är att vi behöver mer familjetid. Vi brinner för det här och barnen älskar det och tycker om att få vara med och göra det, men det är de intensivaste dagarna på året med jul och allt. Det blir liksom lite svårt att pussla ihop, förklarar Hampus.

"Lite extra nu i nyår"

Ytterligare en anledning är att Alice Hartvig som också funnits i gruppen som planerat och genomfört firandet är beräknad att föda barn i dagarna innan nyår.

– Vi är några som varit med från att vi stod på isbanan i Hultet och firade till att vi nu står på ett fullsatt torg. Det är den kärnan med människor som vi älskar att göra det här med. Nu behöver vi av olika anledningar fokusera på våra familjer. Det är alltid fokus på familjen så klart, men det blir lite extra nu i nyår.

Trots att de själva inte kommer att anordna något firande i år är Hampus och Elisabeth öppna för att någon annan kan ta över rodret.

– Det hade varit superroligt om någon annan skulle vilja dra det hela. Vi har ju konceptet, och det har varit superuppskattat av alla som varit där. Men vi själva behöver ett litet sabbatsår.

Så det är en paus och inte stopp helt och hållet?

– Absolut. Vi stod på scenen och lovade förra året att det skulle komma tillbaka i år. Vi gillar att hålla våra löften, men nu behöver vi en paus. Men vi kommer tillbaka. Vi gillar Vimmerby och vi gillar utveckling och vill att det ska hända saker. Det är just nu i nyår som vi vill pausa.

Har ni fått några reaktioner på beslutet?

– Vi har inte riktigt gått ut med det öppet än, så det är först nu det blir publikt.

Om någon annan är sugen på att hålla i evenemanget i år, hur ska de göra?

– Då får de jättegärna höra av sig till mig eller till Elisabeth!