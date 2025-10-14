Nu hänger det böcker i träden – första delen av nya satsningen invigd

Gänget bakom satsningen på böcker i träden längs allén på Drottninggatan. Ekbacken har gjort böckerna och driftavdelningen har hängt upp dem. Foto: Simon Henriksson

I våras stod det klart att 150 000 kronor omfördelades från gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby till offentliga utsmyckningar. Samtidigt utsågs Gunilla "Pigga" Gustafsson till ansvarig. Nu har den första delen blivit invigd. – En röd tråd med litteratur och böcker var ett givet tema, säger hon.

Gunilla Gustafsson, museiföreståndare för stadsmuseet Näktergalen, fick uppdraget att besluta om framtida offentlig utsmyckning i Vimmerby i våras. Då omfördelade också kommunen 150 000 kronor från gestatlningsprogrammet Vackra Vimmerby till uppdraget.

Nu har det första projektet gått i mål.

Under tisdagen invigdes den allra första delen i den offentliga utsmyckningen. Platsen var längs allén på Drottninggatan precis framför den nuvarande Kulturskolan.

– Tanken blev tidigt att hitta en röd tråd och då blev litteratur och böcker ett givet tema. Det mynnade ut i böcker av träd och sedan var frågan var det skulle hänga någonstans. Det går att komma på idéer, men någon ska ordna med detta, säger Gunilla Gustafsson.

Daniel och gänget på Ekbacken fick uppdraget och har designat, producerat och tillverkat böckerna. Det var också Ekbackens idé att hänga böckerna just här. Kommunens driftavdelning har hängt upp böckerna.

– Man har också skaffat en brännstämpel med texten "Litteraturstaden Vimmerby". Nu har vi fått böckerna upphänga tillsammans med gata/park och idéen om att hänga lär längs Drottninggatan, framför gamla Samskolan och nuvarande Kulturskolan från Daniel och var given. Det är många som rör sig här och det är ett bra ställe.

"Både lätt och svårt"

Dick Berg är en av dem på Ekbacken som jobbat med böckerna.

– Det har varit både lätt och svårt. Man ska komma på modell, om de ska vara tjocka eller smala, men det har varit kul faktiskt, berättar han.

Projektet har man jobbat med till och från i ett par månaders tid.

– Det har inte varit någon deadline, utan en bra syssla när tid finns.

Gunilla Gustafsson gillar att böckerna hänger något diskret.

– Vi skriver inte folk på näsan. Det är inget rött som hänger som man måste titta på, utan det smälter in och är fint och behagligt. Det skapar inga olyckor på vägen och man måste titta till för att få syn på dem.

"Små insatser i stadsrummet"

Lars Johansson (V), som är ordförande i kultur- och fritidsutskottet, uppskattar det som har gjorts.

– Man har kommit igång väldigt bra och det här är precis som vi ville. Vår önskan var små insatser och att vi skulle jobba lokalt med oss själva. Det här är det första som syns och Gunilla har hållit i projektet, men vi har märkt att många vill vara med när hon är det, säger han.

Tanken är att få till en mer levande stad.

– Det är inget stort konstverk eller något sådant, utan många små insatser i stadsrummet. Att se kreativiteten på Ekbacken, som tagit fram det här, är superroligt. Det är en resurs vi har och det här är ett samarbete i allra högsta grad, säger Lars Johansson i samband med invigningen.

"Vår huvudprofil"

Att invigningen sker just den här veckan, med tanke på den stundande litteraturfestivalen Vimmerby berättar till helgen, är förstås passande.

– Det här är litteraturstaden Vimmerby och det är vår huvudprofil med tanke på vår historia och det barnlitteraturarv vi har. Det handlar om att lite lekfullt upptäcka saker i staden och det här går i samma anda som Vimarparken.

Hur rädda är ni för att det ska förstöras?

– Det är välytbehandlat och sitter 2,50 meter upp. Man vet aldrig. Vill man så kan man, men vi hoppas man låter dem vara och att de klarar ett antal år.

Gunilla Gustafsson är tydlig med att något facit inte finns.

– Det här är ett slags prov. Vad vi känner till är det ingen som gjort detta. Funkar det och ser bra ut i flera år är ingen gladare än oss. Har hälften av böckerna försvunnit vid vårdagarna, så får vi göra ett omtag. Det får utkristallisera sig.

Kan hängas på andra ställen

Böcker kan också komma att hängas upp på andra ställen, kring rondeller och träd. Där vill man gärna ha inspel om passande platser.

– Men vi börjar här och ser hur det tas emot. Vi hoppas att folk ska tycka att det är trevligt och det ska nog inte kunna reta upp så många. Böckerna ska hänga så länge de ser snygga och fräscha ut. Det behöver inte vara symmetriskt har vi tänkt, utan det kan vara lite vilda västern. Vi tänker på lite andra ställen också om ingen skriker högt, säger Gunilla.

– Vi hoppas att Vimmerbyborna går ut och tittar, och reagerar. Jag tror inte man blir förargade, men man kanske tycker att det är bra eller idiotiskt, säger Lars.

Det första och sista trädet längs allén kommer få en plakett där det står inbränt "Litteraturstaden Vimmerby". 150 000 kronor är avsatt för hela projektet och det här kommer endast vara en bråkdel av den summan som går till det här.

Fler projekt kan bli offentliga inom kort.

– Man ska inte ta ut något i förskott, men det ligger nog ganska nära i tid. Det vore roligt om allt går i lås.