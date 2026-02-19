Späckat jubileumsår för Näktergalen inleds med ny utställning på lördag

Det blir ett fullspäckat år för 30-årsjubilerande Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby. Det inleds redan på lördag då årets första utställning invigs, och där bjuds vi på en doft av våren.

Nu på lördag den 21 februari invigs utställningen ”Frukt, blommor och grönt – 1900-talets blomsterbutiker och handelsträdgårdar” på Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby.

– Vi kommer att presentera tidigare och ännu verksamma företag i branschen. Det blir många bilder, annonser, en del historik och gott om föremål. Traditionen med blomster- och handelsträgårdar i Vimmerby är både lång och stark. Inför utställningen har jag haft en grupp med "gamla" trädgårdshandlare som har hjälpt mig på traven, berättar museiföreståndare Gunilla Gustafsson.

– En sak som har slagit mig under arbetet är hur många kopplingar det alltid verkar ha funnits mellan branschens företag i Vimmerby. De har mer varit som kollegor än konkurrenter – hjälpts åt, handlat av varandra och efterträtt varandra. På förhand vet man ju aldrig var man ska hamna med en utställning, men den här känns jättetrevlig och odling ligger verkligen i tiden – om det ens någonsin har varit ur tiden. Och som vanligt vid invigning hos oss bjuds det på fika på lördag, säger Gunilla.

Flera jubileer under året

2026 är för övrigt ett jubileumsår för museet. I juni 1996 invigdes museet (kvarteret Näktergalen året dessförinnan), och den första utställningen var ”Agne Lindblad – Halseboskulptören”. Sedan dess har omkring 85 temautställningar producerats.

Sommarens utställning invigs den 10 juni och blir en tillbakablick på en del av dessa och har namngetts ”30 år med stadsmuseet – smakprov från tidigare utställningar!”

– Vi siktar på en festlig invigning med bland annat besök av Örjan Molander och Richard Edlund från Kalmar läns museum, gofika och lite underhållning, säger Gunilla Gustafsson.

Höstens utställning ”Vi gläntar på kommunarkivet” öppnar lördag den 17 oktober. Då presenteras bland annat foton, ritningar och skisser.

– Förutom att stadsmuseet fyller 30 år är det 50 år sedan stadshuset kom till och dessutom fyller Vimmerby folkhögskola 70 år. Dessa tre jubileer uppmärksammas på en berättarkväll på stadsmuseet den 22 oktober, berättar Gunilla Gustafsson.