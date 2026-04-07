Upphandlingarna överklagades – nu skjuts införandet fram ett år

Starten för den nya trafikupphandlingen skjuts fram ett år på grund av segdragna domstolsprocesser.
Första dagen för de nya avtalen blir istället 14 augusti 2028 – ungefär ett år längre fram i tiden än tidigare planerat. Trafikupphandlingen berör linjetrafik, skolskjuts och särskilda persontransporter. Tilldelning i den aktuella upphandlingen gjordes i oktober, men besluten överklagades och nu har domstolsprocessen dragit ut på tiden.
"I nu gällande trafikavtal med trafikföretagen och i samverkansavtal med kommunerna finns möjlighet att förlänga befintliga avtal upp till tolv månader i de fall en överprövning föranleder en försening. Denna klausul i avtalen kommer nu att aktiveras", skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande.
Kontraktsvärdet för upphandlingen ligger på 6,5 miljarder kronor. Upphandlingen har fått kritik från mindre företag i branschen.