Upphandlingarna överklagades – nu skjuts införandet fram ett år

Region Kalmars stora trafikupphandling blev klar i oktober – men väckte rejäl kritik. Besluten överklagades av flera parter och nu skjuts starten för de nya avtalen fram ett år.

Första dagen för de nya avtalen blir istället 14 augusti 2028 – ungefär ett år längre fram i tiden än tidigare planerat. Trafikupphandlingen berör linjetrafik, skolskjuts och särskilda persontransporter. Tilldelning i den aktuella upphandlingen gjordes i oktober, men besluten överklagades och nu har domstolsprocessen dragit ut på tiden.

"I nu gällande trafikavtal med trafikföretagen och i samverkansavtal med kommunerna finns möjlighet att förlänga befintliga avtal upp till tolv månader i de fall en överprövning föranleder en försening. Denna klausul i avtalen kommer nu att aktiveras", skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande.

Kontraktsvärdet för upphandlingen ligger på 6,5 miljarder kronor. Upphandlingen har fått kritik från mindre företag i branschen.