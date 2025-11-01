Efterlyste någon att dela lokalen med – nu flyttar Lenas verksamhet in

Lill Terol har en tid eftersökt någon att dela sin lokal på Sevedegatan med, och Lena Johansson behövde efter att Tempo tvingats stänga någonstans att hålla till med sin verksamhet. Nu har Lena och hennes Fina Paket flyttat in hos Lill, och de båda delar på butiksytan samtidigt som de hjälps åt med att sälja produkter åt varandra.

I våras skrev vår tidning om Lill Terol som sedan fyra år tillbaka driver salongen Lills Lugna i Vimmerby. Lill gick då ut med att lokalen som hon har hyreskontrakt på var för dyr för henne och att det trots ett bra kundunderlag varit svårt att få verksamheten att gå runt.

– Jag kan inte leva på detta, det är helt omöjligt. Det är jättetråkigt och något systemfel. Jag gör inga fel, men får skatta väldigt mycket och det går inte att leva på det, sa Lill till vår tidning då, samtidigt som hon eftersökte någon som ville ta över hyreskontraktet på lokalen, eller dela det med henne.

Sedan några dagar tillbaka är Lena Johansson och Fina Paket inflyttade i Lills lokal. Planen är att de båda företagarna delar på lokalen, och håller öppet när de har tid.

– Jag kommer att vara på plats vissa dagar och timmar. När jag är på plats hänger jag ut min flagga, och när Lill är här så hänger hon ut sin flagga. Vi kommer även hjälpas åt och sälja åt varandra när vi är där, förklarar Lena.

Blev utan lokal när Tempo stängde

Efter att ha drivit fysisk butik på Storgatan i flera år och det senaste året haft en egen hörna på Tempo stod Lena plötsligt utan fysisk butik. Hon säljer det mesta via sin webbutik, men vill ändå ha en plats att sälja varor direkt till kunderna.

– Det var min man som hade Tempo, och jag sålde jättebra där uppe. Jag är så tacksam för alla kunder som hittade dit, säger Lena och förklarar att hon träffat på Lill i olika sammanhang tidigare och visste att hon letade efter någon att dela lokalen med.

Premiär för samarbetet blev det under Vimmerby Handels tjejkväll den 30 oktober.

– Det kom jättemycket folk och jag blev så glad. Säkert ett trettiotal kunder, om inte mer. Många tycker det är roligt att jag har en lokal nere i stan igen, och jag blir så varm i hjärtat. Jag fick sälja strumpor åt Lill, och hon har sålt grejer åt mig också så det fungerar redan jättebra! Det är så bra när man kan dela. Vimmerby är ju inte så stort om man säger så, så det här är en bra lösning.