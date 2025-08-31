Vimmerbyföretagaren med i UR:s programserie – kan inte leva på verksamheten

Företagaren Lill Terol är med i ett nytt ekonomiprogram på UR Play om svårigheterna att driva eget. Foto: Skärmavbild/UR Play

I våras berättade vår tidning om att Lill Terol har svårt att leva på sitt företag och då sökte efter någon som kunde dela lokal med henne. Nu är hon aktuell i UR:s programserie "Ekonomi för alla" med ekonomiprofessorn Micael Dahlen. – Konsulterna jag pratat med säger att jag inte gör något galet, berättar hon.

Under våren 2021 öppnade Lill Terol sin salong på Sevedegatan i Vimmerby. Där erbjuder hon fotvård, friskvårdsmassage, ansiktsbehandlingar och försäljning av skönhetsprodukter.

Salongen, som heter "Lills lugna", har hon dock behövt skala ned. Hon klarar inte att få ekonomin att gå runt och det var en anledning till att hon nu är aktuell i UR:s programserie "Ekonomi för alla" med ekonomiprofessorn Micael Dahlen.

Programserien handlar om att ta makten över sin ekonomi. Den ligger nu ute på UR Play och består av ett flertal avsnitt.

– Den kommer att komma på tv också, men jag vet inte när, säger Lill Terol.

Hur var upplevelsen?

– Jag är imponerad över hur snyggt det är gjort. Sedan finns det väl mycket att säga om sig själv i tv, säger Lill och skrattar:

– Men det var ett fint program, och jag är nöjd och glad över det.

Hade konsult inne

Lills bekymmer och anledningen till att hon bett ekonomiprofessorn om hjälp är att hon inte kan leva på sin verksamhet. Hon inledde med en lön på 18 000 kronor i månaden, för att sedan gå ned till 14 000 och nu inte någonting alls.

Hon fick låna av banken för att kunna göra sina skatteinbetalningar. Ett tips hon fick i programmet var att ta hjälp av kommunens näringslivsavdelning.

Efter samtal med näringslivsstrategen Patric Engqvist fick hon också hjälp.

– Jag har haft en konsult inne som specat upp olika saker. Det var mycket bra. De säger att jag inte gör något galet, det är så illa som det är bara helt enkelt. Jag kan inte göra så mycket mer.

Fått bättre koll på saker och ting

Hon har nu minskat sin tid på den egna verksamheten.

– Jag jobbar mer på mitt andra ställe och då får jag in mer skattade pengar. Jag vill försöka hitta en balans, för jag tycker att det här är väldigt roligt. Men det måste nog bli så.

Lill känner att hon efter programmet fått bättre koll på saker kring ekonomin.

– Jag tycker nog det. Det var spännande och de gick ju till Skatteverket och frågade om situationen för småföretagare. Hennes svar var att det går till bra saker, men det hjälper ju inte när man själv inte kan ta ut sin lön.

Hon ångrar inte att hon var med i programmet.

– Jag tror nog att det är många egen- eller ensamföretagare som kan känna igen sig.

Vill hitta någon att dela med

Hennes förhoppning nu är densamma som i våras – att hitta någon att dela lokal med.

– Det enda jag kan göra nu är att försöka hitta någon att dela lokal med. Det som ligger mig lite i fatet är att byggnaden är till salu. Jag vet att det var en som var väldigt på, men drog sig ur när lokalen var till salu. Fastighetsägarna är intresserade att sälja fastigheten.

Att gå upp på heltid igen med verksamheten är inte aktuellt just nu.

– Jag stångar mig inte blodig på heltid, men jag försöker få in någon mer. Det finns en ganska stor entré där och jag tänker att någon kanske vill prova att öppna en butik där och sälja något några dagar i veckan kanske. Då blir hyran billigare för båda, så jag hoppas det, men jag är öppen för det mesta.