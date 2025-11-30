Starka berättelsen om Agnetas försvinnande kan bli ljudbok

Fredagspoddens Amanda Schulman och Hannah Widell har systrarna Gabriella och Vendela som sin favorit i tävlingen om att få sin berättelse utgiven som ljudbok. Foto: Skärmdump Storytel

Systrarna Gabriella och Vendela Eklunds berättelse om hur deras mamma Agneta försvann sommaren 2022 har berört. I hård konkurrens har den kvalificerat sig som en av tre finalister i Storytels tävling med ett åtråvärt pris – där berättelsen blir ljudbok.

Abonnemangstjänsten Storytel, som erbjuder strömning av ljud- och e-böcker samt podcasts, letar efter Sveriges bästa story. För att hitta den har människor fått möjligheten att pitcha ett kapitel ur sitt liv. ”Det starkaste kapitlet ur din självbiografi”, löd uppmaningen.

När datumet gått ut hade drygt 200 bidrag kommit in.

– Väldigt bra, vi visste ju inte alls vad vi kunde vänta oss innan, för det krävs ju ganska mycket när man ska skriva en sann historia och berätta något väldigt personligt, säger Therese Lindström på pressavdelningen.

Lokalt bidrag bland finalisterna

Nu har tre finalister valts ut, däribland systrarna Gabriella och Vendela Eklund, uppväxta i Björksebo mellan Vimmerby och Vena, som anses ha en väldigt stark berättelse om sin försvunna mamma Agneta.

– Vi har fått in allt från korta anekdoter till som i det här fallet, en verkligen gripande berättelse ur verkligheten.

Vendela och Gabriella kommenterar det hela så här på SMS:

"Det känns fint och viktigt att få möjlighet att lyfta vår historia".

”Fått välja sin favorit”

Varje tävlande har själv fått bestämma med vilken podd de vill tävla, systrarnas val föll på ”Fredagspodden” medan övriga två är ”Surret” och ”Filip & Fredrik”.

– Poddarna själva och juryn har sorterat ut bidragen från början och tagit ner det till ett fåtal för varje podd. Sedan har värdarna för varje podd fått välja sin favorit, säger Therese Lindström och fortsätter:

– På så sätt har vi fått fram de tre finalisterna, och nu är det en jury som bestämmer vilken av de tre som vinner. Det har varit lite tävling mellan poddarna också, genom att de vill få fram det absolut bästa bidraget från just sina lyssnare, därför är de inte med och utser vinnaren.

När presenteras vinnaren?

– Vinnaren offentliggörs inom kort. Det finns ett beslut, men det har ännu inte kommunicerats, det kommer ske inom de närmaste veckorna. Det hänger på att vi ska kunna samla ihop personerna i Stockholm, så vi planerar det nu.

Kan du berätta mer om priset?

– Den bästa historien vinner professionell manusbearbetning med uppstart i början på 2026. Vinnaren får träffa Leone Milton, som är författare och journalist som tagit sig an uppdraget att hjälpa vinnaren att omvandla pitchen och kapitlet till en hel ljudbok genom intervjuer och annat. Så hon kommer vara dedikerad medförfattare.

"Håller verkligen alla tummar"

Systrarna Amanda Schulman och Hannah Widell driver "Fredagspodden", som Gabriella och Vendela Eklund skickat sin berättelse till.

"Jag håller verkligen alla tummar jag har för att just vår finalist, de här två systrarna, ska vinna den här tävlingen", säger de i inslaget på sociala medier.

Här kan du höra dem läsa Gabriella och Vendela Eklunds bidrag i tävlingen.