10 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Nu startar kommunen upp seniorcafé – på ny ort

Nu blir det seniorcafé även i Södra Vi. Foto: MostPhotos

Nu startar kommunen upp seniorcafé – på ny ort

NYHETER 10 november 2025 11.36

Kommunen har länge haft ett seniorcafé på Borghaga i Vimmerby. Nu startar man ytterligare ett café – på en helt annan ort.

Annons:

Seniorcafét på Borghaga i Vimmerby beskrivs vara både uppskattat och välbesökt. Nu väljer kommunen därför att starta ytterligare ett seniorcafé.

Den här gången blir det i Södra Vi. 

Den 3 december på förmiddagen är det premiärdags och då blir det en kostnadsfri konsert med Johan Sigvardsson. Vid det första tillfället bjuds det på kaffe och ostkaka.

Seniorcafét kommer hållas i den tidigare matsalen på Vidala.

"Därefter kommer det vara seniorcafé en eller två onsdagar i månaden", skriver Vimmerby kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Uppsagd anhörigkonsulent tackades av på sitt sista seniorcafé
Han blir tillförordnad samhällsbyggnadschef – hon blir permanent fastighetschef
KLART: HAN BLIR NY SKOLCHEF I VIMMERBY
Gratis kaffe och höjt friskvårdsbidrag – så satsar kommunen på medarbetarna
KOMMUNEN TÄNKER KÖPA FASTIGHET I CENTRALA VIMMERBY

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt