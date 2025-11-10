Nu startar kommunen upp seniorcafé – på ny ort

Nu blir det seniorcafé även i Södra Vi.
Foto: MostPhotos
Seniorcafét på Borghaga i Vimmerby beskrivs vara både uppskattat och välbesökt. Nu väljer kommunen därför att starta ytterligare ett seniorcafé.
Den här gången blir det i Södra Vi.
Den 3 december på förmiddagen är det premiärdags och då blir det en kostnadsfri konsert med Johan Sigvardsson. Vid det första tillfället bjuds det på kaffe och ostkaka.
Seniorcafét kommer hållas i den tidigare matsalen på Vidala.
"Därefter kommer det vara seniorcafé en eller två onsdagar i månaden", skriver Vimmerby kommun.