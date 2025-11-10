Nu startar kommunen upp seniorcafé – på ny ort

Nu blir det seniorcafé även i Södra Vi. Foto: MostPhotos

Kommunen har länge haft ett seniorcafé på Borghaga i Vimmerby. Nu startar man ytterligare ett café – på en helt annan ort.

Seniorcafét på Borghaga i Vimmerby beskrivs vara både uppskattat och välbesökt. Nu väljer kommunen därför att starta ytterligare ett seniorcafé.

Den här gången blir det i Södra Vi.

Den 3 december på förmiddagen är det premiärdags och då blir det en kostnadsfri konsert med Johan Sigvardsson. Vid det första tillfället bjuds det på kaffe och ostkaka.

Seniorcafét kommer hållas i den tidigare matsalen på Vidala.

"Därefter kommer det vara seniorcafé en eller två onsdagar i månaden", skriver Vimmerby kommun.