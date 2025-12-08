Snusandet ökar – det vita snuset driver utvecklingen

Snusandet i Sverige har förändrats rejält under de senaste åren. Trots att det traditionella, bruna snuset går något nedåt så ökar det totala snusandet. Förklaringen ligger framför allt hos det vita snuset, som snabbt tagit stora marknadsandelar.

Det vita snusets genomslag

Vitt snus har på bara några år kommit att bli en av de mest använda nikotinprodukterna i Sverige. Siffror från mätningar som gjorts från 2021 till 2024 visar på en kraftig ökning. Räknat per person handlar det om omkring 180 procent, vilket innebär att konsumtionen nästan tredubblats.

Utvecklingen syns tydligt i försäljningsstatistiken, som visar att den totala mängden vitt snus fortsätter att stiga år för år. Ökningen är så pass omfattande att produkttypen kom att stå för omkring 40 % av allt snus som konsumerades 2024, och trenden verkar fortsätta att vara uppåtgående.

Ökningen av vitt snus syns i alla åldersgrupper inom Sveriges vuxna befolkning. Trenden omfattar både personer som tidigare använt brunt snus och de som inte sedan tidigare haft någon vana att använda tobaksprodukter. Spridningen är dessutom bred, vilket innebär att det vita snuset i dag används av befolkningsgrupper av varierande bakgrund.

Brunt snus tappar – men inte totalkonsumtionen

Till skillnad från det vita snuset så minskar det traditionella, bruna tobakssnuset i volym efter en lång period av uppgång. Räknat i antal dosor sjönk användningen under perioden 2021 till 2024 från 44 till 40 stycken per person och år. Det här betyder att det inte längre är det bruna snuset som driver marknaden framåt.

När både vitt och brunt snus räknas samman syns en tydlig ökning av den totala konsumtionen i Sverige mellan 2021 och 2024, per person:

? 2021: 0,98 kilo

? 2022: 1,06 kilo

? 2023: 1,03 kilo

? 2024: 1,06 kilo

Källa: Ramstedt M., Den totala konsumtionen av cigaretter och snus i Sverige 2003–2024. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2025. Rapport 238.

Även räknat i det sammanlagda antalet dosor rör sig kurvan uppåt, från drygt 50 till omkring 60 dosor per person. Förändringen är så pass tydlig att det är uppenbart att det handlar om en volymförskjutning.

Den huvudsakliga förklaringen är som sagt det vita snuset, som inte bara ersätter delar av det bruna snuset utan också lett till en ökning av den totala konsumtionen. Sett till helheten så växer alltså snusmarknaden trots att en av de ingående produktkategorierna minskar.

Produktutveckling och regeländringar

Det vita snusets ökade popularitet hänger ihop med ett flertal faktorer. För det första har den intensiva produktutvecklingen lett till att det finns ett stort antal varianter på marknaden, med olika smaker, styrkor och format. Det har i sin tur breddat målgruppen och bidragit till att produkttypen fått större genomslag.

Utformningen, med diskreta portionspåsar, har också spelat roll för att sänka tröskeln för nya användare. Att prisnivån dessutom är lägre än för det bruna snuset kan också vara en faktor som påverkar konsumenternas val. Ytterligare en aspekt som kan inverka är att produkttypen ofta marknadsförs som ett fräscht nikotinalternativ.

Även regelverket kring nikotinprodukter har förändrats under senare år, i Sverige. För det bruna snuset genomfördes en skattesänkning som började märkas av under slutet av 2024 och som trädde i kraft fullt ut 2025. Det har inneburit att produkterna blivit något billigare än tidigare.

Andra förändringar för det vita snuset har, sedan 2022, bland annat inneburit 18-årsgräns, krav på mer återhållsam marknadsföring och mer omfattande anmälningsplikt för försäljning.

EU vill ha gemensamma skatteregler för det vita snuset

Inom EU pågår det ett arbete med ett uppdaterat tobaksskattedirektiv som är tänkt att harmonisera skattenivåerna på olika typer av nikotinprodukter. Det innebär också att det vita snuset inkluderas, för första gången.

EU-kommissionen föreslår att det införs en gemensam minimiskatt, vilket skulle påverka prisbilden även i länder där det inte tidigare förekommit vitt snus på marknaden. För att ett beslut ska kunna tas krävs det dock enhällighet, och det brukar kunna innebära utdragna förhandlingar.

Frågan har väckt politisk uppmärksamhet i Sverige, eftersom en hög minimiskatt skulle innebära kraftigt ökade priser jämfört med i dag. Det har blivit en kärnfråga för vår position i förhandlingarna, baserat på en strävan att lägga skattenivån närmare den nuvarande, svenska regleringen.

Förhandlingarna kommer att fortsätta både i ministerrådet och i Europaparlamentet, och i nuläget är det oklart hur slutresultatet kommer att se ut. Det enda som står klart är att vitt snus för första gången är en officiell del av EU:s skattediskussioner.

Splittrade regleringsramar sätter press

Bortsett från själva skattefrågan finns det även stora skillnader mellan medlemsländernas regler för det vita snuset. Eftersom det hittills inte har omfattats av tobaksproduktdirektivet, så har olika länder skapat sina egna regler för varningstexter, nikotinnivåer, smaksättning och försäljningskrav. Resultatet har blivit ett lapptäcke av nationella regler, med totalförbud i vissa länder, samtidigt som andra har infört detaljspecifika regler.

Den här splittringen har gjort att även frågan om gemensamma produktregler lyfts allt oftare i EU-sammanhang. Flera av medlemsländerna driver på för att nästa större översyn av lagstiftningen ska inkludera nikotinpåsar (som är den officiella benämningen på produkttypen), i syfte att skapa en mer enhetlig marknad. Ännu finns inget formellt förslag från kommissionen, men diskussionen är intensiv och trycket ökar.