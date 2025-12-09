HON BLIR NY CHEF FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET

Nu är det klart att Therese Furhoff blir ny förbundsdirektör för Itsam. Foto: MostPhotos

Henrik Remmerfelt, som numera är kommundirektör i en av medlemskommunerna, lämnade för ett par år sedan tjänsten som förbundsdirektör för Itsam. En konsult blev då interim chef för verksamheten, men i december 2023 utsågs Robert Dahlberg till ny förbundsdirektör.

Dahlberg hade då jobbat som teknisk chef på kommunalförbundet Itsam, där Vimmerby är en av medlemskommunerna, sedan 2018.

Men nu har Itsams direktion varit på chefsjakt igen. Detta beror på att Robert Dahlberg aviserat att han tänker gå i pension nästa sommar.

Nu står det klart vem som efterträder honom. Direktionen för kommunalförbundet har utsett Therese Furhoff till ny förbundsdirektör. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 april nästa år.

"Otroligt glad"

Närmast kommer hon från Östgötatrafiken, där hon i dagsläget arbetar som stabschef. Hon beskrivs i ett pressmeddelande ha gedigen bakgrund inom organisation och ledarskap. Bland tidigare roller märks sådana uppdrag inom Stångåstaden och Norrköpings kommun.

– Jag är otroligt glad och hedrad över förtroendet att leda Itsam. Digitalisering och samverkan är avgörande för våra kommuner och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetare och medlemskommuner fortsätta utveckla och leverera moderna och effektiva lösningar, säger Therese Furhoff, som är bosatt i Borensberg i Motala kommun.

Utöver Vimmerby ingår även Boxholm, Ydre, Ödeshög och Åtvidaberg i kommunalförbundet. Kinda lämnade för några år sedan i samband med att huvudkontoret flyttades från Kisa till Linköping.