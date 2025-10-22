VILL FÖRDJUPA SAMARBETET I ITSAM – VÅLLADE REJÄL DEBATT

Mer än it-frågor. Det kan bli framtiden för Itsam. Nu vill man att kommunalförbundet ska få en fördjupad samverkan. Något som M och SD inte är helt sålda på. – Det här känns inte ansvarsfullt. Det är för många osäkra faktorer, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Den sista punkten vid måndagens fullmäktigesammanträde handlade om en fördjupad samverkan inom kommunalförbudet Itsam.

Kommundirektören Ola Karlsson höll först en redovisning på tio minuter och där gick han igenom bakgrunden till att den här frågan har aktualiserats.

Det skedde i samband med att Kinda kommun under uppmärksammade former – som en protest mot beslutet att flytta Itsams kontor till Linköping – lämnade förbundet. Kvar i förbundet är utöver Vimmerby även Boxholm, Åtvidaberg, Ydre och Ödeshög.

Att Kinda lämnade Itsam, vilket skedde först 1 april förra året, ledde till en kraftig påverkan på Itsams ekonomi. Årsredovisningen för 2024 visade att Itsam gjorde en brakförlust på 6,8 miljoner förra året. Intäkterna sjönk rejält medan kostnaderna inte minskade i samma takt.

Redan i våras kunde vår tidning berätta att Itsam höll på att implementera en ny styr- och samverkansmodell.

– Framöver ska Itsam inte bara användas som it-leverantör, utan det ska vara en samverkanspart som vi kan använda till både it och digitalisering, sa kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S), som också sitter i Itsams direktion, vid den tidpunkten.

Principer och mål har tagits fram

Nya verksamhetsområden, som inte nödvändigtvis behöver ha med it-frågor att göra, ska Itsam nu titta på. Direktionen för Itsam har beslutat att använda sig av en del av Itsams kapital för att bygga upp Itsams förmåga att driva utvecklingen av nya samverkansinitativ.

Detta ska ske under 2025 och 2026. Målet med satsningen är att medlemskommunerna ska kunna effektivisera med sex miljoner kronor från 2027.

– Målen är att höja verksamheternas kvalitet, det kan handla om att minska kostnader, det kan handla om att frigöra tid, så att mer tid kan läggas på det som är vårt kärnuppdrag. Kompetensförsörjningen ska förbättras och det ska bli en minskad sårbarhet. Det är olika storlekar på kommunerna och i vissa kommuner kanske en person sitter med befattningen, säger kommundirektören Ola Karlsson på fullmäktige.

En del principer har tagits fram och de bärande principerna är att det ska vara skalbart för nya samverkansområden, att samverkan inte per automatik innebär samlokalisering, att incitament och struktur ska skapas för fortsatt effektivisering och att det ska finnas en ekonomisk transparens och tydlig ansvarsfördelning. Man ska också arbeta processinriktat.

I korta drag innebär det här att verksamheter, som anses lämpliga, överförs från medlemskommunerna till kommunalförbundet eller via kommunalförbundet till en värdkommun.

Varje kommun kommer fatta självständiga beslut för varje enskild verksamhet som föreslås överlåtas via eller till Itsam.

På hemmaplan är det kommunstyrelsen som har det formella beslutsmandatet och kommundirektören är en del av en portföljstyrgrupp i samverkansmodellen tillsammans med övriga kommundirektörer och Itsams förbundsdirektör.

En förstudie ska sedan göras om man hittar lämpliga områden för fördjupad samverkan och därefter kan direktionen ta ställningstagande för att ett förslag ska skickas till medlemskommunerna angående att etablera ett nytt samverkansområde.

– Det är kommunen som äger beslutet, det är ingen utanför kommunen som fattar beslutet, säger Ola Karlsson.

"Vi är en särart"

Ett första förslag på samverkansområde som ska utredas är kontaktcenter och löneadministration.

– Det är område som sedan tidigare är utpekade som möjliga att fördjupa samverkan kring. Det här ska utredas innan direktionen kan föreslå respektive kommunstyrelse att fatta ett beslut, säger Ola Karlsson.

Det kommunfullmäktige hade att ta ställning till var förslagen från kommunstyrelsen att ställa sig positivt till att samorganisera ytterligare verksamheter genom kommunalförbundet och ge kommunstyrelsen mandat att i fortsättningen starta samverkan i linje med detta beslut.

Kommunstyrelsen får också mandat att bedöma i vilka lägen det är mest angeläget för kommunen att ingå samverkan i norra eller hela Kalmar län eller i form av samverkan genom Itsam.

– Vi är en särart i vårt kommunalförbund. Vi är den enda medlemskommunen som ligger i ett annat län. Den här punkten säger att vi inte vill stänga några dörrar. Vi vill vara tydliga med att vi behöver ta ställning vilken väg vi vill gå i varje enskild fråga.

"För många osäkra faktorer"

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) var snabb att kliva upp i talarstolen och tyckte inte att det var ansvarsfullt att ta det här beslutet.

– Innan jag är beredd att flytta fler verksamheter behöver vi veta om Itsam bedrivs på ett ekonomiskt hållbart och rättvist sätt. Vad vi får ut av de 48 miljoner vi stoppar in? Är det klokt att flytta arbetstillfällen från kommunen till en annan organisation, när vi inte kan garantera effektiviteten och kvaliteten på samma sätt som när det ligger i kommunen? Det här känns inte ansvarsfullt, det är för många osäkra faktorer och jag kan inte stå bakom beslutet. Vi behöver ha en noggrann och objektiv granskning som kan ge oss klara svar. Är ett medlemskap i Itsam det bästa valet för oss? Vi måste veta vad våra pengar faktiskt ger oss, sa Niklas Gustafsson från talarstolen.

Han yrkade på återremiss och ville se en ekonomisk genomlysning av dess effektivitet. Det här fick majoriteten att begära ajournering i tio minuter.

Efter den korta pausen klev kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) upp i talarstolen.

– Den här fördjupade samverkan är precis vad den säger. Det är genom Itsam, men det är Vimmerbys behov som styr. Det går hela vägen till kommunstyrelsen, där du Niklas har full insyn. Med den sista attsatsen säkerställer vi också att om det inte är lämpligt inom Itsam, så kan vi göra det i någon annan samverkan, svarade hon.

Kristdemokraten Ola Hammarbäck delade delvis Niklas Gustafssons oro.

– Jag välkomnar tanken på att göra en utredning kring det, men jag tycker inte det hör till det här ärendet. Vi är inte förtjänta av att skjuta på det här ärendet. Det kan vi göra ändå, sa Hammarbäck och meddelade att KD vile avgöra ärendet under mötet.

"Jättebra förslag"

Centerpartisten Jacob Käll, som tidigare varit kommunalråd och ordförande i Itsams direktion, uttryckte "äntligen mer samverkan genom Itsam".

– Det är inte säkert att man lägger ny verksamhet hos Itsam i Linköping. Det läggs i kommunerna och säkrar arbetstillfällen. Det som är bra i bakgrundsbeskrivningen är att det är beskrivet vad vi kan tjäna på det här. Vi ska göra nyttokalkyler och det här är ett jättebra förslag.

Oppositionsrådet svarade att man inte säger nej till samarbete.

– Men man bör veta om det är effektivt och lönsamt för Vimmerby kommun. Vi har ju redan börjat, bland annat genom att hjälpa Ydre med att betala lön, det är inget som vi tjänar pengar på. Centerpartiet ville flytta Itsam till Vimmerby i valrörelsen, men nu är man beredd att flytta verksamhet härifrån till andra medlemskommuner. Det kan bli så att vi flyttar personal härifrån till Ydre kommun. Då har vi tappat de arbetstillfällena här.

"Glad att vi har Itsam"

Niklas Gustafsson ifrågasatte också på nytt kostnaden för Itsam.

– Vi har ökat anslagen med sex miljoner, från 42 miljoner i år till 48 miljoner nästa år. Vad får vi för de pengarna? Men jag inser att det bara är vi inom Moderaterna som vill ha en genomlysning nu, så vi får acceptera läget, men vi tycker inte om det, var hans besked.

Peter Karlsson (C) tryckte på att man ska se över så att alla kommuner kommer få en vinst och en fördel av detta.

– Ska vi överleva som liten kommun måste vi samarbeta med alla. Jag är glad att vi har Itsam när vi haft alla dessa hackerattacker. Andra kommuner som stått ensamma har blivit hårt drabbade. Vi har klarat oss och det ska vi vara stolta över. Det är mycket pengar vi lägger på det här, men det gör andra kommuner också. Jag är jätteöppen för att genomlysa verksamheten och du sitter i Itsams direktion, så du kan lyfta frågan där också.

Oppositionsrådet intog talarstolen ännu en gång.

– Samverka med alla tror jag inte på. Kommunens samarbeten är spretiga. Vi kan inte spreta åt alla håll, men jag säger inte att vi ska gå ur Itsam. Det är bra att vi har Itsam, men vi måste få det effektivt. Vi kan inte bara öka anslagen utan att ha en aning om vad vi får av det. Vi måste ta det här i rätt ordning. En granskning är steg ett och det här förslaget är steg två om man får besked att det är effektivt.

Emil Larsson, som företräder Sverigedemokraterna, meddelade att man skriver under på Niklas Gustafssons anförande och ville också se återremiss. Votering begärdes och 32 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag och 13 ledamöter röstade för återremiss.

Det gjorde att kommunstyrelsens förslag vann bifall och att man nu går vidare med frågan.