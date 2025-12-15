Skådespelaren Helge Skoog har lämnat oss – blev 87 år

Den framgångsrike skådespelaren Helge Skoog har gått ur tiden. Han somnade in i fredags, meddelar familjen. Helge Skoog blev 87 år.

Efter uppväxten i Borås utbildade sig Helge Skoog vid Dramatens elevskola och började på Stocksholms stadsteater 1967. Han var knuten till stadsteatern i nära 40 år och medverkade i 100 olika uppsättningar som skådespelare, idémakare, dramatiker och regissör.

Helge Skoog hade en enorm karriär inom teatern och var även verksam utomlands. På 90-talet bodde han två år i Harare och var även tongivande i samarbetet mellan stadsteatern och Market Theatre i Johannesburg 1994.

Han fick förverkliga sin idé om en en timmes lunchteater där publiken fick äta sin soppa under föreställningen vid Klara Soppteater 1989.

– Helge Skoog var med och la grunden för det som blivit utmärkande för Stadsteatern – en teater där det folkliga och dagsaktuella går hand i hand med det experimentella och klassiker. Det som blev hans signum lever kvar hos oss, på våra scener och i mötet med vår publik, säger Malin Dahlberg vd Kulturhuset Stadsteatern, i ett pressmeddelande.

Gjorde rösten i Halv åtta hos mig

Helge Skoog gjorde också återkommande roller i film och tv. Han spelade huvudrollen som Ture Sventon i julkalendern 1989 samt bland annat Fläskfarmen, Ebba och Didrik och Kommissionen på SVT. Under 2000-talet gjorde han i många år berättarrösten i TV4:s Halv åtta hos mig och han var också en de medverkande i Parlamentet.

Helge Skoog blev flertalet gånger prisad och fick bland annat Serafimermedaljen och Karl Gerhards medalj för lång och trogen spänst.

– Helge var en varm humanist och humorist med ett briljant intellekt som kommer att fattas oss. Han var min bästa lekkamrat. Så mycket kul vi hade på Soppteatern, säger skådespelaren Iwa Bohman.

Helge Skoog somnade in i fredags efter en kort tids sjukdom. Han blev 87 år gammal.