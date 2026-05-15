Kvinna fattade inte att tjänsten kostade – gör bedrägerianmälan

För att gå ur kyrkan kände hon att hon behövde hjälp. Därför tog hon hjälp av en tjänst, men hon fattade inte att hon skulle behöva betala för den här tjänsten.

– Målsägande har velat lämna Svenska kyrkan och har lämnat sina kontaktuppgifter på en hemsida. Hon uppfattade inte att hon köpt en tjänst, men hon har fått en faktura och den vill hon inte betala, säger Mattias Alnefjord vid polisen.

En anmälan om bedrägeri är upprättad, men det framgår inte vad fakturan var på.

– Det är en faktura med både en avgift och en förseningskostnad, men något belopp är inte preciserat.