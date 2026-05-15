TRÄDER FRAM: HOTELLETS NYA ÄGARE VÄLKÄND I BRANSCHEN

Nu går Magnus Johansson och Karin Wigström ut med att det är de som köpt Hotell Dacke. Foto: Lotta Madestam

Hotell Dacke i Virserum är sålt till en med gedigen erfarenhet inom branschen. Ny ägare är Magnus Johansson och hans sambo Karin Wigström som försökt köpa hotellet tidigare. – Hotell Dacke är något vi verkligen velat ha, säger Magnus Johansson.

Nu kan Dagens Hultsfred berätta att det är Magnus Johansson och Karin Wigström som köpt Hotell Dacke.

Magnus Johansson är ett namn som figurerat inom branschen tidigare i våra trakter då han köpte konkursboet efter SMAK by: Simon i Vimmerby 2020. Idag driver paret Fågelfors Värdshus sedan många år.

Att han skulle vara en välkänd krögare i trakten vill han dock inte riktigt hålla med om.

– Välkänd vill jag inte säga, men jag har hållit på i branschen i några år.

Tar ytterligare ett steg

Nu tar paret nästa steg genom att köpa och öppna upp Hotell Dacke igen.

– Planen är att vi ska driva både hotellet och värdshuset, i alla fall till att börja med. Vi har många gäster här nu i Fågelfors, säger Magnus Johansson.

Hur ser era planer ut förövrigt?

– Just nu fokuserar vi på att få i ordning några rum så att vi kan börja öppna upp för boende i första hand. Det är 17 rum i hotellet, vi tänker göra i ordning fyra till att börja med. Sedan kommer vi öppna upp för mat och pubkvällar så småningom.

– Det är en fin balansgång, dels har det varit stängt under en längre period och underhållet är eftersatt. Att åtgärda allt kommer ta tid, samtidigt som vi vill ha lite inkomster under högsäsong och lokalbefolkningen gärna vill att det öppnar så fort som möjligt. Så vi får öppna upp gradvis och hoppas att alla har förståelse för det.

Vad fick er att bestämma er för att köpa Hotell Dacke?

– Grejen är så här att vi tänkt köpa det i många herrans år. Vi har varit med vid budgivningen när Kronofogden skulle sälja det och en gång vann vi till och med budgivningen, men budet godkändes inte av Kronofogden som trodde de skulle få mer, säger Magnus Johansson och fortsätter:

– Så det här är något vi verkligen velat ha. Det är en jättefin fastighet, synt bara att underhållet är så eftersatt.

Fick det billigare än utgångsbudet

Fastigheten med alla inventarier låg ute för 1,5 miljoner kronor, men paret uppger att de betalat 1,1 miljoner kronor.

– Vi var säkra på att det skulle bli högre bud eftersom det fanns även andra intressenter. Till och med folk med erfarenhet från Strawberry Arena.

Så hur ser tidsplanen ut, när kan Hotell Dacke öppna igen?

– Först och främst måste vi få klart med alla papper och vi ska ansöka om sprittillstånd. Vi öppnar inte innan det är klart, möjligtvis för lunch i så fall, vi vill göra rätt från början.

Kommer det att bli några nyanställningar?

– Ja, det måste det bli, det finns inte en chans att vi kan driva det själva. Först och främst handlar det om personal till städning av hotellrummen och till frukosten, det blir åtminstone en tjänst där.

Har ni fått någon respons från lokalbefolkningen?

– Ja, det är massa med folk som knackat på. De verkar glada och tacksamma, de säger det i alla fall och man ser att det finns en marknad med bara alla motorcyklister som passerar.