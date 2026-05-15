Flera husbilar stulna i närområdet – polisen varnar

Under slutet av april och början av maj har flera husbilar stulits i grannlänen. Nu går polisen ut och varnar.

Sammanlagt har tre husbilar stulits i grannpolisregionen Väst. Det rör sig om en husbil i Linköping, en i Bankeryd och en i Ulricehamn.

Två av husbilarna stod på uppställningsplatser medan husbilen i Ulricehamn stals från ett företag. Husbilarna är av märket Fiat Adria och Fiat Hobby. Årsmodellerna är 2016 och framåt och en av de stulna husbilarna värderas till runt 900 000 kronor.

"Från polisens sida vill vi varna husbilsägare för att nya stölder kan komma att ske. Det gäller även andra märken och modeller", skriver polisen på sin hemsida.

Historiskt har stulna husbilar ofta förts ut ur landet med manipulerade chassinummer och falska registreringsskyltar.