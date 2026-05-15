DEBATT: Familjers vardag ska beslutas runt köksbordet

Familjen är den minsta sammansättningen större än en enskild individ. Så fort ett jag blir ett vi, är det en familj. Familjen kan se ut på en massa olika sätt, men den är något större än den enskilde och det finns en enorm styrka i det.

Kristdemokraterna är Sveriges familjeparti. Det finns liksom i vårt politiska DNA. Det är vi som kämpar mot både individualism och kollektivism. Vi vet att barn och familjer är olika och har olika behov. Vi vet att trygga familjer med kärleksfulla uppväxtförhållanden bygger ett samhälle starkt och tryggt. Och där den kärleksfulla tryggheten saknas måste vi ha kärleksfulla och trygga skyddsnät som kan fånga upp och hjälpa på fötter igen.

När andra pratar om vuxnas rätt till exakt lika många föräldradagar, pratar vi kristdemokrater om barnens rätt till sina föräldrar på ett sätt som passar just den familjen. För familjers vardag ska i så stor utsträckning som möjligt beslutas runt köksbordet, inte i en politisk omröstning i riksdagen.

När andra tycker att familjen är ett hinder mot jämställdhet och ökad produktivitet, sätter vi barnets bästa i första rummet.

Tack vare kristdemokratisk familjepolitik har antalet dubbeldagar fördubblats, familjehemmen har stärkts, bostadsbidraget för barnfamiljer har ökats, fritidskortet har införts där extra stöd ges till barn i socialt utsatta familjer. Vi har gjort det lättare att överlåta föräldradagar till närstående och gett kommunerna tydligare uppdrag att erbjuda föräldrastöd och främja goda uppväxtvillkor.

Och så vill vi fortsätta. Vi vill att barnlösa ska få rätt till fler försök med assisterad befruktning. Vi vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Vi vill se till att det finns fler barnomsorgsformer, minska storleken på barngrupper i förskolan och stärka pensionsrätten i samband med föräldraskap. Och mycket mer.

Vi tror på familjerna i Kalmar Län!

Björn Östman

Kristdemokraterna Mönsterås

Kandidat till Kommun, Region och Riksdag.