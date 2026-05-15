FYRA ÅTALAS FÖR STÖLDEN – SE BILDER HÄR

De fyra männen hade inte direkt Jönssonligans slughet och greps på platsen. Foton: Polisens förundersökningsprotokoll

Fyra skogsarbetare från Litauen avslöjades på en återvinningscentral i Hultsfred den 3 maj. Redan idag har åklagaren väckt åtal mot männen. Stöldgodsets värde uppgick till fjuttiga 1 800 kronor.

De fyra männen greps på plats och upptäcktes ha tagit med sig elektronik, verktyg, kikare och ett fiskespö till ett värde av 1 800 kronor från Kejsarkullens återvinningscentral. Totalt fick de med sig 60 kilo och allt betecknas som avfall med ett värde på 30 kronor kilot.

Tre förnekar brott

Männen har suttit häktade sedan 6 maj och idag väcktes åtal. En av dem erkänner brott. De andra tre vidgår händelseförloppet, men förnekar brott.

Bevisningen består av en mängd fotografier och en 15 minuter lång övervakningsfilm. På bilder i förundersökningsprotokollet syns det hur männen rotar runt bland elektronikavfallet.

Trodde inte det var olagligt

I förhör har personerna berättat att de arbetat i ett skogsbruk i närområdet och de tre som nekar säger att de trodde att det var tillåtet att ta sakerna som slängts på återvinningsstationen. Mannen som erkänner menar att han förstod att det var förbjudet eftersom grinden var stängd.

Samtliga åtalas nu för stöld.