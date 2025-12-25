Kommunpolisen om senaste årens ökning: "Det är makalöst"

Kommunpolisen Håkan Karlsson är väldigt glad över tillskottet av poliser. Foto: Simon Henriksson

Polismyndigheten har vuxit ordentligt de senaste åren och det märks även lokalt. Kommunpolisen Håkan Karlsson är eld och lågor. – Det är makalöst vad poliser det är, säger han.

Vimmerby-Hultsfred ingår i lokalpolisområde Västervik tillsammans med Västervik, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby. Hit har många nya poliser välkomnats de senaste åren.

I somras var det en ny omgång och då fick Vimmerby-Hultsfred sex nya poliser. Totalt har polismyndigheten vuxit ordentligt de senaste åren och ska fortsatt göra det framåt.

Målet med detta är att laglydiga invånare ska kunna känna sig ännu mer trygga. En som är väldigt glad över tillskotten är kommunpolisen Håkan Karlsson.

– Det är makalöst vad poliser det är. Vi hade nyligen en planering och det har aldrig hänt tidigare, men nu krävdes ingen jämkning. Vi planerar arbetstiden i sex veckor och normalt sett är det alltid luckor. Den här gången blev det inga luckor alls i hela lokalpolisområdet och det beror på all ökning av poliser, säger Håkan Karlsson.

Hur många är ni i Vimmerby-Hultsfred?

– Det är två fulla grupper som består av en plus åtta. Sedan har vi de gamla områdespoliserna, alltså den gruppen, där det är tre härifrån.

Bodger blir gruppchef

Från 1 januari börjar också en ny grupp med områdespoliser.

– Det är ett projekt fram till sommaren. Gabriella Bodger kommer vara gruppchef för den gruppen. Det är nio poliser, varav tre härifrån, tre i Västervik och tre i Oskarshamn. Då blir det ännu bättre.

Det kommer vara en utredningsgrupp som jobbar brottsförebyggande.

– De utreder egna ärenden de hittar. Där kommer vi kommunpoliser få stöd med det brottsförebyggande arbetet hoppas vi på.

Hur många poliser det är totalt i lokalpolisområdet går man inte ut med publikt.