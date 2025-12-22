För höga halter av bekämpningsmedel – jätten återkallar jordgubbar

Nu återkallar Ica sina egna frysta jordgubbar. Detta för att de innehåller för höga halter av bekämpningsmedel.

Ica återkallar nu "ICA Basic frysta jordgubbar 1 kg" då man upptäckt att dessa innehåller för höga halter av pesticid (bekämpningsmedel).

Återkallelsen berör endast produkter med bäst före-datum 13 april 2027 och med batchnummer V25 286.

– På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Larsson, kvalitetschef på ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas nu produkterna i kassan och är inte längre möjliga att köpa. Ica skriver att man beklagar det inträffade och uppmanar kunder som köpt produkten att lämna tillbaka den till butiken där den köptes.