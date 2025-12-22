22 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

För höga halter av bekämpningsmedel – jätten återkallar jordgubbar

Ica återkallar nu sina egna jordgubbar. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

För höga halter av bekämpningsmedel – jätten återkallar jordgubbar

NYHETER 22 december 2025 15.49

Nu återkallar Ica sina egna frysta jordgubbar. Detta för att de innehåller för höga halter av bekämpningsmedel.

Annons:

Ica återkallar nu "ICA Basic frysta jordgubbar 1 kg" då man upptäckt att dessa innehåller för höga halter av pesticid (bekämpningsmedel). 

Återkallelsen berör endast produkter med bäst före-datum 13 april 2027 och med batchnummer V25 286.

– På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Larsson, kvalitetschef på ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas nu produkterna i kassan och är inte längre möjliga att köpa. Ica skriver att man beklagar det inträffade och uppmanar kunder som köpt produkten att lämna tillbaka den till butiken där den köptes.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Ica återkallar sin wrap – har annat innehåll
Ica utökar återkallelsen – ännu fler produkter berörs
Ica återkallar flera produkter – efter listerialarm
Ica återkallar sallad och baguette – innehåller listeria
ÄGG ÅTERKALLAS – MISSTANKE OM SALMONELLA

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt