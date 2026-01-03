SNÖKAOS I LÄNET: E22 AVSTÄNGD I NATT – HUNDRATALS BILAR FAST

I trakterna kring Mönsterås föll lokalt uppemot fyra decimeter snö under kvällen och natten till lördagen. Foto: Privat

Under fredagskvällen och natten till lördagen slog snöovädret till med full kraft över länet. Värst drabbades de mellersta delarna där VMA utfärdades och hundratals fordon satt fast på E22 som fick stängas av.

Snöovädret Anna svepte in över Kalmar län under fredagskvällen och skapade kaos på sina håll med upp till fyra decimeter snö. Värst drabbat under natten till lördagen var Mönsterås och Oskarshamns kommun där fordon fastnade i snömassorna på E22.

Under fredagskvällen rapporterades det om flera hinder på vägarna i trakten och flera olyckor ska ha inträffat – dock utan personskador. Under sena kvällen och natten var köerna kilometerlånga på grund av fordon som fastnat. Det drabbade bland annat räddningstjänsten själva, som fick se flera av sina större fordon fastnad i drivorna.

Totalt uppskattas uppemot 400 fordon ha blivit stående på E22.

Avstängd väg och VMA

Runt klockan 01.00 beslutade Trafikverket att stänga av E22 helt i båda riktningarna mellan Ålem och Oskarshamn. Strax därefter utfärdades också ett VMA för Mönsterås, Högsby och Oskarshamns kommuner.

Vid 01.30 gick Trafikverket ut med ett pressmeddelande där man uppmanade personer att inte ge sig ut med bilen. Bandvagn kallades in under natten och Trafikverket patrullerade fram och tillbaka i kön av fordon för att se om det fanns personer som behövde hjälp.

E22 öppen igen

Arbetet med att ”ploga fram” bilar pågick under hela natten och strax efter klockan 06 i morse meddelade Räddningstjänsten Sydost att samtliga fordon som suttit fast nu var loss.

Runt klockan 08.30 i morse rapporterades trafiken rulla som den skulle igen och Trafikverkets varning för den avstängda sträckan på E22 var borttagen.

SMHI:s gula varning för länet gäller dock fortfarande, även om snöbyarna förväntas avta under lördagsförmiddagen.