Klädbutiken vinner finaste juldekorerade skyltfönster igen

Sandströms har vunnit Vimmerby Handels tävling ”Årets skyltfönster” två gånger tidigare. Nu har klädbutiken kammat hem sin tredje vinst. – Det ni gör är så uppskattat, säger Vimmerby Handels ordförande Beathe Skaate.

Vimmerbybutikernas skyltfönster pyntades i juligt tema under december månad. För fjärde året i rad anordnade Vimmerby Handel tävlingen ”Årets skyltfönster” och 2025 års vinnare avslöjades på måndagseftermiddagen.

Sandström, klädbutiken som vann premiärtävlingen 2022 och tävlingen 2024, har återigen blivit framröstade till att ha det finaste skyltfönstret i Vimmerby. Beathe Skaate delade ut diplomet till butikschefen Camilla Sand.

– För oss är det självklart att inreda skyltfönsterna för julstämningens skull. Jag blir jättestolt för att vi vinner. Vi lägger väldigt mycket tid och kraft på detta och tycker själva att det är roligt. När man går i en stad är det härligt när det får andas jul. Det gör inte det så mycket längre. Vi har oftast ingen snö i december och det har varit bar backe de sista åren. Kan man på det här sättet försöka bringa lite julstämning så tycker vi att det är jättefint, säger Camilla Sand.

Seger med klar marginal

Camilla Sand, Ids Renberg, Fredrika Mårtensson och Sören Eriksson har lagt ner tid och energi på att inreda varsitt skyltfönster och skapa en härlig julkänsla i butiken.

– Vi säger att de som tycker att det är roligt att jobba med dekoration gärna får hjälpa till. Det är roligt att vi fortfarande får Sören att ställa upp och göra ett skyltfönster. Han är den gamla dekoratören och har alltid jobbat här. Jag frågar alltid Sören på sommaren om hur han känner och han säger alltid ”Nej, nej, jag är färdig”. Han brukar skicka i oktober att han har en idé och gör ett skyltfönster, säger Camilla Sand.

Beathe Skaate berättar att Sandströms tog hem segern med klar marginal. Sandströms har därmed tre vinster och Hippoteket en vinst.

– Det jag kan säga är att Sandströms vann med marginal och att Cubus och Hammargrens låg högt upp i år, säger Beathe Skaate.

Både Camilla Sand och Beathe Skaate hoppas att fler butiker engagerar sig med inredning av skyltfönster.

– Att Hippoteket vann för något år sedan var jätteroligt. De hade supermysiga skyltfönster och jag är så himla glad att det finns flera butiker som deltar med att inreda sina skyltfönster, säger Camilla Sand.

– Det kanske kan hjälpa till att få fler butiker att bli lite mer motiverade, säger Beathe Skaate.