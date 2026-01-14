Klädbutik inleder omfattande renovering – håller öppet som vanligt

I måndags började första etappen på den takrenovering som Sandströms butik i Vimmerby ska genomgå under januari och februari. Camilla Sand berättar att arbetet kommer göras i etapper. Foto: Ossian Mathiasson

Sandströms i Vimmerby har inlett arbetet med att renovera taket. Butikschefen Camilla Sand ber om överseende med eventuella störningar under projektets gång och tackar för kundernas förståelse.

Sandströms i Vimmerby kammade för tredje gången på de fyra senaste åren hem vinsten i Vimmerby Handels tävling ”Årets skyltfönster” och mottog diplomet av Vimmerby Handels ordförande Beathe Skaate i måndags. Samma dag inleddes första etappen på takrenoveringen i Vimmerbybutiken.

– Vi ska byta tak i hela butiken. Taket är gammalt och det handlar om vanligt underhåll på en fastighet som bara ska göras. Det är i dag (läs i måndags) vi inleder första etappen för att se ungefär hur lång tid det tar. Det är ett omfattande arbete med tanke på att hela konstruktionen ska plockas bort, säger Camilla Sand.

Taket ska göras om i hela butiken och arbetet kommer göras i etapper eftersom det bara är vissa månader som funkar för renovering.

– Vi har nu börjat med en del på damavdelningen och beroende på hur lång tid det tar får vi se om vi hinner en del till på damavdelningen. De som jobbar med takrenoveringen säger att de måste lyfta på alla plattor och se hur det ser ut. Grejen är att vi inte kan ha en byggarbetsplats mer än i januari och februari. När vi kommer in i mars och april börjar vi med vår studenthandel plus att alla vårnyheter kommer in i butiken, säger Camilla Sand.

Butiken håller öppet som vanligt

Arbetet påbörjades i måndags och det är oklart hur lång tid första etappen kommer ta.

– Vi vågar inte säga om det tar tre veckor eller flera månader. När vi vet hur lång tid första etappen tar får vi planera de andra sjoken vi ska göra. Vi hoppas i alla fall att vi ska hinna en etapp till på damavdelningen innan mars månad. Det beror på hur arbetet går och vad det stöter på där uppe, säger Camilla Sand.

När kommer de andra delarna av taket göras iordning?

– Det kan bli så att vi gör damavdelningen nu och att vi får ta en paus till nästa januari-februari. Jag tror egentligen bara det är januari och februari som funkar för renovering hos oss om jag ska vara ärlig, säger Camilla Sand.

Vad har du för medskick till era kunder nu under renoveringstiden?

– Att de måste ha överseende med att vi nu blir lite trångbodda och att det kommer vara lite stökigt under ett tag framöver. Vi ska göra vårt bästa för att det inte ska störa kunderna och vi vet inte än hur mycket det kommer låta. Just nu håller man på och monterar bort skenorna i taket. Det kommer säkert förekomma ljud, men butiken är öppen som vanligt och vi har ombyggnadsrea eftersom vi håller på och byter tak.

Hon ser fram emot att se slutresultatet på sikt.

– När taket är klart kommer det bli superfint. Taket kommer moderniseras och bli nytt och det blir en annan typ av belysning i och med att vi inte kan ha lysrör 2026. Det handlar såklart om en energikostnad med att man inte vill ha lysrören kvar.