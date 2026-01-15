MILJONVINST TILL KALMAR I KVÄLL

En spelare i Kalmar kommun blev miljonär i kväll. Foto: Pressbild

Någon är glad i Kalmar kommun just nu. En spelare prickade nämligen in sju rätt på Lottos andra dragning och kammade hem miljonen.

Lotto levererade under onsdagskvällen två nya miljonvinster. Den ena föll ut på Lotto 1 där ett lagspel i Karlskoga plockade hem drygt 1,6 miljoner kronor.

En spelare från Kalmar kommun prickade in sju rätt på Lotto 2 och tog hem en vinst på en miljon kronor.

– Det är fantastiskt roligt att Lotto fortsätter dela ut miljonvinster runt om i landet. Här ser vi dessutom årets första miljonvinster på Lotto till både Örebro län och Kalmar län, säger Matilda Sjöberg, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Nu ska spelbolaget få tag i vinnarna för att lämna sina gratulationer.

– Att få ringa och gratulera nya miljonvinnare är alltid lika roligt. Under samtalen berättar många om både små och stora drömmar som vinsten nu kan bidra till att förverkliga. Ibland har vinnarna redan hunnit rätta sina rader medan andra blir helt överraskade, säger Matilda Sjöberg.