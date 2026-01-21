Det blev en ny miljonvinst till länet under onsdagskvällen. En spelare från Nybro kommun kammade hem en miljon på Lotto.

Onsdagen dragningar av Lotto och Joker bjöd på miljonregn. Hela tre miljonvinster delades ut. En spelare från Tumba vann hela tio miljoner på Joker.

Dessutom vann en spelare från Bunkeflostrand en miljon och likaså för en spelare från Nybro kommun blev det miljonvinst. Då på Lotto. Det var sju rätt på Lotto 2 som resulterade i en miljon kronor för Nybrobon.

– Det är fantastiskt att samtliga tre dragningar under kvällen resulterade i miljonvinster. Sveriges miljontätaste spel lever verkligen upp till sitt namn, säger Filippa Jartén, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Lämnat in spelet online

Nu väntar samtal till vinnarna från Svenska Spels sida.

– Det är alltid spännande att ringa våra nyblivna miljonvinnare! Det återstår att se vilka drömmar som nu kan bli verklighet, säger Filippa Jartén.

Nybrospelaren hade lämnat in sina vinstrader online på hemsidan.