HULTSFREDSBON FÅR TOPPJOBB I ÖSTERGÖTLAND

Efter 26 år inom Region Kalmar län byter nu Hultsfredsbon Niklas Föghner arbetsgivare. Den 24 februari börjar han som chef för primärvården i Region Östergötland. – Jag har inte haft någon tanke på att byta jobb, men det här lockade mig, säger han.

Niklas Föghner har varit verksam i Region Kalmar län i ett kvartssekel. Han började som sjukgymnast i Högsby och var mellan 2011 och 2018 chef för hälsocentralen i Vimmerby.

När hans dåvarande chef, Lars Mattsson, valde att sluta sökte han det jobbet och fick det. Sedan april 2018 har han varit primärvårdsdirektör i regionen och haft det högsta ansvaret för primärvården.

Nu efter närmare åtta år är det dags för en ny utmaning. Hultsfredsbon har nämligen sökt – och fått – jobbet som chef för primärvården i Region Östergötland. Det rör sig alltså om motsvarande tjänst fast i grannlänet.

– Ja, det stämmer. Jag kommer att bli chef för primärvården i Östergötland, bekräftar Niklas Föghner för vår tidning.

Region Östergötland, med både Linköping och Norrköping som välbefolkade städer, är en klart större region.

– Jag har inte haft några långtgående planer på att byta jobb egentligen. Jag har haft åtta enormt fina och utvecklande år i Region Kalmar och totalt 26 år inom regionen. Jag har lärt mig massor, verkligen utvecklats och fått jobba med kompetenta medarbetare som varit engagerade och haft en positiv inställning. Primärvården i Region Kalmar befinner sig i ett bra läge.

Kommer fortsatt pendla

När jobbet som primärvårdschef i grannregionen dök upp valde Niklas Föghner att söka det.

– Det dök upp en möjlighet att få jobba med primärvården där och jag bor själv i Hultsfred. Jag har tolv mil till Kalmar och jag har tolv mil till Linköping. Jag har inte haft en tanke på att byta jobb, men tanken att jobba där lockade mig. Så när chansen dök upp ville jag ta den. Det finns en stor potential i Östergötland som tilltalar mig. Även om jag har jobbat länge, är jag fortfarande nyfiken och det finns som sagt en potential som jag ser där.

Niklas Föghner planerar att bo kvar i Hultsfred och framöver pendla till Linköping i stället för Kalmar.

– Ja, så ser planen ut. Jag trivs väldigt bra i Hultsfred.

Annons:

Slutar inom kort

Niklas Föghner slutar den 31 januari i Region Kalmar län och börjar sedan i Region Östergötland den 24 februari.

– Jag har verkligen trivts på jobbet i Region Kalmar varje dag. Jag har varit i regionen i 26 år och det som är lite häftigt är att jag började som sjukgymnast i Högsby. Nu fick jag i går vara med och inviga hälsocentralen i Högsby. Cirkeln har slutits på något sätt.

Han ser fram emot sitt nya jobb, även om det förstås känns att säga hej då till så många medarbetare som han jobbat med länge.

– Jag ser verkligen fram emot att börja i Östergötland och tycker att det ska bli roligt. Jag har massor att lära mig och vet att man bestämt sig för en tydlig riktning vad gäller primärvården där. Man ska stärka primärvårdens roll och det vill jag vara en del av. Det är samtidigt en process att säga hej då till alla bra medarbetare och chefer här.

En process efter en ny primärvårdsdirektör till Region Kalmar län är igångsatt.