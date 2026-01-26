Föghners efterträdare utsedd – hon blir ny primärvårdsdirektör

Sofia Hartz, i dag planeringsdirektör, har utsetts till ny primärvårdsdirektör i Region Kalmar län. Foto: Pressbild

Hultsfredsbon Niklas Föghner lämnar jobbet som primärvårdsdirektör i Region Kalmar län. Nu är hans efterträdare utsedd. Sofia Hartz tar över jobbet den 1 mars.

Vår tidning rapporterade under förra veckan om att Niklas Föghner byter arbetsgivare efter 26 år inom Region Kalmar län. Han var bland annat chef för hälsocentralen i Vimmerby mellan 2011 och 2018 och tillträdde jobbet som primärvårdsdirektör i regionen i april 2018, vilket betyder att han har haft det högsta ansvaret för primärvården i åtta år.

Han börjar som chef för primärvården i Region Östergötland den 24 februari och det rör sig om motsvarande tjänst fast i grannlänet.

"Känns väldigt spännande"

I dag meddelar Region Kalmar län vem som blir hans efterträdare. Sofia Hartz har utsetts till ny primärvårdsdirektör i Region Kalmar län och börjar den 1 mars.

Hon har jobbat på Region Kalmar län i över 20 år och haft uppdraget som planeringsdirektör de senaste åtta åren.

”Det känns väldigt bra att vi har rekryterat Sofia Hartz till ny primärvårdsdirektör. Sofia har lång erfarenhet av olika uppdrag i Region Kalmar län och är väl förtrogen med arbetsuppgifterna. Med sin bakgrund som planeringsdirektör kommer hon snabbt kunna bidra i sin nya roll med stor förståelse för primärvårdens verksamheter”, säger Ingeborg Eriksson, regiondirektör i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Sofia Hartz själv ser fram emot det nya jobbet.

”Det känns väldigt spännande, roligt och utmanande att få ta mig an rollen som primärvårdsdirektör. Resultaten i de nationella mätningarna visar på det fina jobbet som redan görs i primärvården så det finns mycket bra att bygga vidare på”, säger Sofia Hartz i ett pressmeddelande.