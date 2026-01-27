Hon har tillträtt nyinrättad tjänst med fokus på barn och unga

Kommunen ska stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. Nu har Johanna Andersson tillträtt tjänsten som utvecklingsledare i en helt nyinrättad tjänst med fokus på barn och unga, skriver kommunen.

Genom att låta elever möta olika yrken, branscher och utbildningsvägar redan i tidig ålder ska barnens valkompetens stärkas. Det handlar alltså om deras förmåga att förstå vilka möjligheter som finns och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv beskrivs vara en viktig del i kommunens arbete för den framtida kompetensförsörjningen. Nu tillträder Johanna Andersson som utvecklingsledare i den nya tjänsten med fokus på barn och unga.

– Barn och unga behöver få utforska och uppleva, inte bara höra om olika yrken, säger Johanna Andersson i ett pressmeddelande från kommunen.

Man skriver att det finns många goda initiativ i skolorna, men att arbetet ofta saknar en gemensam struktur. Hennes uppdrag blir att utveckla ett likvärdigt och systematiskt arbetssätt som omfattar hela grundskolan.

– Min roll blir att utveckla och skapa en samordning i det här arbetet. Mycket görs redan, men vi vill skapa en ram kring det, säger hon.

"Kul, inspirerande och spännande"

Hon kommer att inleda med att kartlägga vad som redan görs, vilka aktörer som finns och var samverkan sker. Nästa steg är sedan att bygga upp en gemensam struktur och knyta till sig en utvecklingsgrupp som tillsammans driver arbetet framåt.

Tanken är att alla elever i grundskolan ska få möjlighet att möta arbetslivet på ett konkret och meningsfullt sätt genom olika aktiviteter. Det handlar om studiebesök, aktörer från näringslivet som möter elever i skolan eller uppgifter där elever får arbeta med verkliga utmaningar från arbetslivet.

Aktiviteterna ska utgå från undervisningen och läroplanen och integreras i skolans ämnen. Tjänsten som utvecklingsledare delas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsavdelningen. Arbetet sker i nära samverkan mellan skola, näringsliv och kommunala verksamheter.

Johanna Andersson är i grunden socialpedagog och kommer senast från en roll som utbildningskoordinator på Campus Västervik.

– Det känns kul, inspirerande och spännande att få möjlighet att bidra till att barn och unga får utforska och uppleva olika yrken – och därigenom skapa inspiration, motivation och framtidsdrömmar, säger hon.