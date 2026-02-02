Hon gör om succén – bjuder in till berättarafton i dagarna två

Anders Sundlöv kommer berätta om Lidhem – från gods till gård den 21 och 22 februari.

Ett 50-tal kom den gången. Nu finns det möjlighet att närvara både den 21 och 22 februari.

Sitt första år som ägare till Lidhem herrgård satsade Kristina Sjöberg bland annat på en berättarafton. Nu gör hon om succén i samarbete med Locknevi Hembygdsförening och det i dagarna två. – Folk gillar det här. En del har inte varit på Lidhem på många år och intresset för bygdens historia är stort, säger hon.

Under 2024 tog Kristina Sjöberg över Lidhem herrgård utanför Locknevi. Hennes planer beskrevs redan tidigt vara stora och aktiviteten är och har också varit just det.

– Jag har bland annat haft bibeldagar och retreat och det blir det nu igen i februari och mars. Eftersom jag jobbat inom kyrkan i många år är det naturligt att vända mig till församlingar med kördagar, körläger och dylikt. Jag vill gärna fortsätta med musik, kurser och gärna då också med kyrklig anknytning. Men jag vill anordna alla möjliga grejer och ser gärna att det blir fler historiska grejer också. Mycket handlar om vad som passar och vad som är intressant. Tycker någon att jag ska ha en äktenskapskurs, så ja, varför inte, säger Kristina Sjöberg.

I november 2024 hade hon en första berättarafton där Allan Karlsson berättade om Lidhem, som varit ett nav i hans släkt.

– Det kom 50 personer och jag kunde knappt ta emot så många. Vi fick tyvärr säga nej till några.

Två som berättar

Det här gör att årets satsning på berättarafton blir över två dagar. Både lördag och söndag den 21 och 22 februari finns möjlighet att komma till herrgården.

Författaren Sven-Gunnar Sporback kommer vara på plats och berätta allt om järnbruken på 1700-talet.

– Han är en otroligt pigg, aktiv och insatt 90-åring som ska prata om Lidhem som kärnan i ett bruksföretag. Han har skrivit boken Sporrbacka Jernbruk och Toverums bruk 1735-1886.

Efter honom kommer också Anders Sundlöv, som är granne till Lidhem sedan 45 år tillbaka, att berätta traktens historia och visa bilder. Han kan mycket om gårdarna i Lidhem.

– Det blir också en rundtur i herrgården och man kommer släppas in i de lite mer privata delarna. Nu är tre av fyra våningar renoverade. Många har varit här förr på konferenser, julbord, kalas eller skogsdagar. Jag vet inte hur många jag möter som varit här. Det är många som varit i ens hem, så då vill jag att de ska få gå runt lite, titta och jag har lovat att göra en mindre bildutställning om hur det har varit här genom historien.

Får dela med sig

Det blir två hela eftermiddagar där man får grotta ned sig i gammal Lidhemshistoria.

– Det fanns en trädgårdsmästare här på 30-talet som också var torgvaruhandlare och hans son med fru och dotter kommer också. Sonen är också 90 år nu, och han bodde här i grannhuset som nu är rivet på 30- och 40-talet.

Efter Anders Sundlövs föredrag får man också dela med sig av egna berättelser om man har.

– Vill man minnas vidare kanske det blir samtal som varar en bra stund efter ”slutsignalen”. Det finns paketpriser på hemsidan om man vill övernatta i samband med dessa dagar.

"Vill själva lära mig mer"

50 är maxantalet för vardera dag.

– Det har redan kommit in anmälningar till båda dagarna, men det finns platser kvar. Jag tror det här är intressant. Folk har inte varit på Lidhem på många år och jag tror att många tycker att det är kul att det händer saker där Lidhem öppnas upp för allmänheten.

Berättaraftnarna arrangeras tillsammans med Locknevi Hembygdsförening.

– Det finns många orsaker till att jag vill göra det här. Jag är i flera sammanhang där jag träffar folk och då hör jag att det finns många minnen och flera har anknytning till Lidhem. Personligen är jag också mycket historiskt intresserad och det är så roligt att få lära sig mer om bygden. Därför vill jag själv också lära mig mer om Lidhem och ursprunget till huset jag bor i, så det känns därför helt naturligt att bjuda in till historiska träffar. Det här är en gammal historiskt plats från 1400-talet och då ska det inte bara vara ett bed and breakfast och turister som får gästa Lidhem.