ELEVER FÖRSÖKER TA MAKTEN PÅ SKOLAN – REKTORN SLÅR LARM

Det verkar vara en allvarlig situation på Astrid Lindgrens skola. I ett utskick slår rektorn Josephine Svensson larm om att man är på väg mot en ohållbar situation, där ett antal elever försöker ta makten över korridorerna. – Det har varit en intensiv period med många olika incidenter. Det har lett till att vi i dag bjuder in vårdnadshavare till ett extrainsatt föräldramöte, säger hon till vår tidning.

Det ska ha varit en rad incidenter den senaste tiden av olika slag på Astrid Lindgrens skola. De flesta av incidenterna ska ha handlat om maktspel, hot och i en del fall även våld.

– Jag vet inte om jag har använt de orden, men jag har uppmanat medarbetarna att vara extra uppmärksamma i korridorer, cafeteria och källare. Alla skolans ytor egentligen. Det har varit en ganska intensiv period med incidenter av olika karaktär. Det är högt och lågt och allt däremellan. Vi behöver agera i det här och det gör vi nu extra mycket. Vi är ute så mycket vi kan, säger rektorn Josephine Svensson.

Hon ska också ha beskrivit en ohållbar situation ur ett större perspektiv där ett antal elever försöker ta makten över korridorerna.

– Jag skule inte säga att det är på den digniteten nu, men det finns en oro för att det skulle kunna ske om vi inte samlar ihop oss. Alla i personalen behöver hjälpas åt för att det inte ska bli så.

Men är det nära?

– Det tänker jag inte att det är.

Är ni som vuxna i skolan på väg att tappa greppet?

– Nej, det tycker jag absolut inte. Men det är påfrestande för oss. Dels att man känner att man inte räcker till. Vi kan uppleva att vi är för få vuxna ibland, men nej, vi tappar inte greppet. Vi behöver bli mer samlade i vårt agerande och vi behöver träffas och prata om det.

Att elever försöker ta makten över korridorerna låter inte bra?

– Nej, det låter inte bra. Det gör det inte. En skola är som en arena och vi har ett tätt samarbete med Fabriken och föreningar. Det finns en liknande känsla hos olika aktörer där man inte vill lyssna på vuxna, inte respekterar vuxna och kanske säger emot och inte erkänner det som bevisligen har skett, utan hävdar motsatsen. Det behöver vi agera mot.

Tagit till ny åtgärd

Läget nu ska vara värre än tidigare. Det har också lett till en ny åtgärd.

– Som jag sa har det varit många olika incidenter och det har hopat sig den senaste tiden. Det har lett till att vi i dag skickat ut en inbjudan i vissa klasser, där vi bjuder in vårdnadshavare till ett extrainsatt föräldramöte den 11 februari. Där ska vi prata om vad vi i personalen upplever och hur vi kan hjälpas åt att stötta våra barn och unga, så att alla känner trygghet och studiero. Alla som jobbar med barn och unga behöver hitta en väg framåt och hjälpa dem att må väl. Sedan måste vi stärka dem i att ta ansvar för sitt eget agerande och stärka civilkurage hos alla individer.

Hur jobbar ni med det här?

– Vi samarbetar med familjeteamet och har ett polissamarbete. Det är inget nytt. Vi samarbetar med Fabriken och föreningar kring grupper eller enskilda individer. Vi försöker komma fram till kloka tankar ihop och en av de sakerna är det här extrainsatta föräldramötet.

Vad hoppas ni att det ska mynna ut i?

– Vi hoppas att det ska mynna ut i att alla vårdnadshavare känner en trygghet i att vi inom skolan agerar och hanterar olika incidenter och situationer. Men också att vi skapar ytterligare samverkan med vårdnadshavare. Ibland behövs det upplysningar om vad man behöver tänka på som vårdnadshavare. Det är inte säkert att man har kännedom om allt som rör sitt eget barn. Vi alla vuxna måste samarbeta så mycket vi bara kan. Jag upplever verkligen att vi har en god grund att bygga på och har ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Nu behöver vi i det här läget visa en samlad bild.

Neddragningarna en förklaring

Josephine Svensson tror att de samhällsförändringar som sker även speglar skolan. Hon säger också att det hänt otroligt mycket inom skolan och skett en förändring.

– En förklaring är kanske att samhället blivit mer individinriktat. Det har jag en känsla av. Man ska också ha respekt för att de som inte jobbar med barn och ungdomar inte kan ha bilden över hur det är om man inte får hjälp av oss. Det kan vara stor skillnad på hur det ter sig hemma kontra i ett större sammanhang. Här är vi 250 på en större arena och det påverkar hur man agerar och gör som ungdom.

Hur mår personalen i allt det här?

– Jag tänker att de blir stressade av att hinna med. Deras grunduppdrag är att ge barn och unga en utbildning. Då blir det en stress av att känna sig otillräcklig och behöva hantera situationer av olika slag, som inte direkt hör undervisningen till. Det är mer konflikter mellan ungdomar och det skapar en stress som är tuff för alla att hantera.

Josephine Svensson ser även de neddragningar som skedde för ett par år sedan som en förklaring.

– Det är klart att man drar paralleller till det bland annat. Det finns ett behov av fler vuxna i skolan och runt omkring ungdomar. Så det finns med där också, absolut.