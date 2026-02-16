Fika och gemenskap vinnande koncept – rekordmånga vill sjunga i kyrkokören

Intresset för körsång växer, och så även Vimmerby kyrkokör som nu har rekordmånga medlemmar. Sofie Silvärn, infälld, hittade till kören för ett år sedan och ångrar det inte. "Ett av de bästa beslut jag tagit." säger hon om att våga sig till den första körövningen. Foto: Gustaf Lennman

Intresset för körsång tycks bli allt större, en trend som märks av även i Vimmerby. Gustaf Lennman, organist i Svenska kyrkan, har märkt en tillströmning till kyrkokören i Vimmerby. Det senaste åren har kören vuxit, och lockat fler yngre att bli medlemmar. Gemenskap, musikaliska utmaningar och fika tror han är ett vinnande koncept. – Man är ett lag som strävar mot samma mål och ska sjunga med en och samma röst, säger Gustaf om vad som är speciellt med att sjunga i kör.

Fler och fler söker sig till körer i Sverige. Enligt statistik från Svenska kyrkan som SVT tagit fram ökade antalet körsångare inom kyrkan med 11 000 personer mellan åren 2023 och 2024. Därefter har siffrorna fortsatt pekat uppåt. Vad det ökade intresset beror på går det att spekulera kring, men klart står att många uppskattar att få sjunga i grupp. Även i Vimmerby märks ett större intresse för körerna i pastoratet som får fler medlemmar, även om fördelningen mellan män och kvinnor är något ojämn.

I Vimmerby pastorat finns flera olika körer, och tanken är att de olika körerna ska ge en bredd både när det kommer till musikgenre, ambitions- och kunskapsnivå. Förutom barnkör finns det kyrkokörer i både Vimmerby och landsbygdsförsamlingarna, det finns en gospelkör och Oratoriekören.

Kören växer - medlemmar från 16 till 90 år

Gustaf Lennman, organist i pastoratet, ansvarar för kyrkokören i Vimmerby tillsammans med kantor Linnéa Jonasson. Det senaste året har de sett en tillströmning av nya körmedlemmar, och i dagsläget har kören 46 medlemmar i åldrarna 16 till 90 år.

– Många människor vill sjunga. Det finns väldigt mycket positiva effekter av det. Dels att man får utveckla sin sångröst och att man får göra det tillsammans. Man är ett lag som strävar mot samma mål och ska sjunga med en och samma röst, säger Gustaf i ett försök att ringa in vad det är som gör att så många vill sjunga i kör.

Inte minst de sociala bitarna och gemenskapen i kören är viktiga aspekter, tror han.

– Det sociala gör väldigt mycket. Så det är nog en kombination av det och att Linnea och jag jobbat målmedvetet. Folk säger att ryktet sprider sig, och att vi har det roligt! Vi har en väldigt rolig och glad stämning på körövningarna.

"Många tror att de inte kan sjunga"

En gång i veckan ses kören för att öva, och inte minst fika. Femton minuters fikapaus är inte att förringa. En viktig stund i veckan för många av körmedlemmarna.

– Vi har inga krav på notkunskap. Vi använder oss av noter, men brukar spela in stämmor också så att man kan öva hemma. Merparten av körmedlemmarna kan inte noter, men man lär sig med tiden att hänga med när det går upp och ned.

Många tror felaktigt att de inte kan sjunga, menar Gustaf.

– De säger att de inte har någon sångröst när man frågar om de inte vill börja i kyrkokören. Jag tror att folk är lite skadade av det här ”idol-idealet”. Det försöker jag motverka genom att försöka få folk att förstå hur rösten fungerar.

Behövs fler män

Särskilt män verkar ha en lite högre tröskel när det kommer till att sjunga. Alla pastoratets körer har manliga medlemmar, men en klar majoritet kvinnor. Att män inte är lika intresserade av att sjunga tror Gustaf egentligen inte, men funderar kring om vår kultur i högre grad uppmuntrar tjejer och kvinnor till sång.

– Kulturellt så har det nog varit lite mer ”flickigt” kodat med sång när man är liten. Man kanske då inte tränar rösten som ung eftersom man inte ser det som ett alternativ. Jag som sjungit mycket i manskör tycker att det är det bästa som finns!

För den som är intresserad av att börja i en kör finns information på pastoratets hemsida, säger Gustaf. Körerna är öppna för alla som är intresserade.

– Det är en form av undervisning och meningen är att folk ska lära sig att sjunga även om det ju är bra om man från början någorlunda kan hålla en stämma. Vi jobbar även med uttryck och men min förhoppning är att man genom kören får en större förståelse för vad musik är.

– Det är jätteroligt att vi vuxit så mycket. Målet är att folk i hela pastoratet får upp ögonen för körsång och hur roligt det är att sjunga!

Sofie hittade kören för ett år sedan: "Ett av de bästa beslut jag tagit"

Sofie Silvärn är vice ordförande i Vimmerby kyrkokör och hittade till kören för ungefär ett år sedan via ett inlägg på Facebook.

– Jag tänkte att jag ger det en chans trots att jag inte kände någon, inte sjungit i kyrkokör eller läser noter. Kören var väldigt välkomnande och hjälpsam och jag trivdes redan från första repetitionen. Det växte snabbt till mycket mer än bara sång.

Även Sofie nämner gemenskapen på frågan om vad det är som är så roligt med att sjunga i kör.

– Jag älskar att sjunga i kör, men det som verkligen gör kören speciell är gemenskapen. Här kan du vara dig själv. Vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skrattar mycket, stöttar varandra och utmanas musikaliskt. Jag tycker verkligen att fler borde våga testa, för det är ett fantastiskt sätt att både utvecklas musikaliskt, hitta nya sammanhang, gemenskap och vänner. Att gå på den där repetitionen för snart ett år sedan är ett av de bästa beslut jag tagit!