Vimmerbybo trodde allt var lagligt – döms för dubbla brott

En Vimmerbybo i 40-årsåldern trodde att det han tagit var lagligt. Nu döms han för både rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en händelse i somras.

Det var i mitten av juli förra året som polisen stoppade mannen på Smålandsgatan i Vimmerby. Enligt åklagaren hade Vimmerbybon då använt cannabis i sådan mängd att det under eller efter färden funnits kvar i hans blod.

Vid en husrannsakan i mannens bostad samma dag hittade polisen knappt 18 gram massa som innehöll cannabis och två cigaretter som innehöll 0,68 gram cannabis.

Åklagaren åtalade därför mannen för både rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Vimmerbybon har förnekat brott och visat upp en beställningsbekräftelse från en sida där han beställt produkterna. Han har berättat att han använder CBD-produkter, så kallade industriell eller medicinsk hampa. Enligt EU-regler får dessa innehålla 0,3 mikrogram THC, enligt mannen.

Flaskan med brun massa som hittades i hans kylskåp var en produkt han köpt från USA för flera år sedan. Han har endast haft oljan i medicinskt syfte men inte använt den på flera år.

Intresserad av naturmedicin

De jointar som tagits i beslag från hans kök är gjorda av CBD-hasch blandat med koffein. Detta för att skapa en mer versatil effekt av medicinska örter, har mannen berättat. Han har också sagt att han är intresserad av naturmedicin och att det är viktigt för honom att veta vad som är lagligt. Om han vetat att oljan innehöll någonting som inte varit lagligt hade han inte köpt den.

Tingsrätten konstaterar att mannens invändning om att det var laglig CBD blivit motbevisad. Att mannen inte gjort några närmare efterforskningar för att säkerställa att den CBD han haft varit laglig gör att han nu döms för ringa narkotikabrott och rattfylleri utifrån att mannen förhållit sig likgiltig till att det fanns en risk för att han hade narkotika i blodet.

Påföljden bestäms till dagsböter på sammanlagt 25 000 kronor. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor och ersätta staten för analys- och provtagningskostnader med 2 600 kronor.