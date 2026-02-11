11 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LÄNET: KVINNA I 40-ÅRSÅLDERN ANMÄLD FÖRSVUNNEN

Polisen söker efter en försvunnen kvinna i Mönsterås. Genrebild. Foto: Lotta Madestam

LÄNET: KVINNA I 40-ÅRSÅLDERN ANMÄLD FÖRSVUNNEN

NYHETER 11 februari 2026 20.01

En kvinna i 40-årsåldern har anmälts försvunnen från Mönsterås. 

Annons:

Polisen fick information om försvinnandet vid lunchtid och gick ut till allmänheten strax före 18.00. Även en bil som kopplas till försvinnandet är borta. Det handlar om en svart Volkswagen T-Cross med första bokstäver i regnumret: HTF...

Polisen meddelar att kvinnan kan ha färdats i bilen. Polispatruller söker efter kvinnan. 

Har du sett bilen eller har några tips som kan leda till att hon anträffas? Kontakta larmnumret 112. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt