LÄNET: KVINNA I 40-ÅRSÅLDERN ANMÄLD FÖRSVUNNEN

Polisen söker efter en försvunnen kvinna i Mönsterås. Genrebild.
Foto: Lotta Madestam
Polisen fick information om försvinnandet vid lunchtid och gick ut till allmänheten strax före 18.00. Även en bil som kopplas till försvinnandet är borta. Det handlar om en svart Volkswagen T-Cross med första bokstäver i regnumret: HTF...
Polisen meddelar att kvinnan kan ha färdats i bilen. Polispatruller söker efter kvinnan.
Har du sett bilen eller har några tips som kan leda till att hon anträffas? Kontakta larmnumret 112.