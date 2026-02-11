LÄNET: KVINNA I 40-ÅRSÅLDERN ANMÄLD FÖRSVUNNEN

En kvinna i 40-årsåldern har anmälts försvunnen från Mönsterås.

Polisen fick information om försvinnandet vid lunchtid och gick ut till allmänheten strax före 18.00. Även en bil som kopplas till försvinnandet är borta. Det handlar om en svart Volkswagen T-Cross med första bokstäver i regnumret: HTF...

Polisen meddelar att kvinnan kan ha färdats i bilen. Polispatruller söker efter kvinnan.