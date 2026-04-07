Så svarar Lidl på ryktet – är man på väg till Vimmerby?

Är Lidl på väg hit? Så svarar lågprisjätten själva om ryktet.

En platsmarkering på Google Maps visar att Lidl i Vimmerby ska öppna på Krönsmon den 20 juni nästa år. Men stämmer detta? "Alltid glädjande att se att det finns krafter som vill ha oss till den småländska tätorten", skriver Marcus Björling på Lidls presstjänst.

Under veckan nåddes vår tidning av uppgifter om att lågprisjätten Lidl var på väg till Vimmerby. Enligt en platsmarkering på Google Maps ska butiken öppna på Krönsmon den 20 juni 2027.

Men stämmer detta?

Patric Engqvist, näringslivsstrateg på kommunen, säger att han inte hört något om en dialog där.

– Blir det en skarp förfrågan så är vi självklart öppna och nyfikna för allt som vill flytta hit, men det finns ingen sådan dialog. Det finns dock andra dialoger kring Krönsmon. För tre år sedan var det knappt en gång om året som någon hörde av sig, men nu är det betydligt fler som är nyfikna. Det behövs nog lite mer återhämtning innan man bestämmer sig för att satsa dock och det kan inte vara krig hela tiden, säger han.

Är det något konkret?

– Det är tidiga förfrågningar, men det är kul och det visar att vi är på tapeten.

Tittar på Vimmerby

Åter till Lidl. Vad säger dagligvarubutiken själva om detta?

"Lidl Sverige befinner sig i en ständigt pågående expansion och letar aktivt efter nya, attraktiva lägen över hela landet. Vi tittar kontinuerligt på ett stort antal områden där även Vimmerby ingår, och så länge som det finns ett befolkningsunderlag som gör att vi kan få ihop vår kalkyl är alla lägen intressanta. I nuläget finns det inget vi kan berätta mer om eller bekräfta", skriver Marcus Björling på Lidls presstjänst i ett mejl.

Enligt uppgifter på nätet ska ni öppna nästa sommar. Vad är din kommentar till det?

"Det är en platsmarkering på Google Maps som inte Lidl Sverige ligger bakom. Om vi öppnar en butik i Vimmerby kommer kommunikationen vara betydligt tydligare och lättare att hitta än så för våra kommande kunder. Men alltid glädjande att se att det finns krafter som vill ha oss till den småländska tätorten", skriver Marcus Björling.