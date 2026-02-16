16 februari 2026
Monsterfångster när sjön Solnen välkomnade till fint fiske

Totalvinnare på lördagen Jimmie Dahlström, Stångådalen, som fick över 13 kilo på fyra timmar. Foto: Privat

NYHETER 16 februari 2026 09.00

En av de bästa pimpeltävlingarna på Solnen någonsin. De 26 deltagarna var överens – tre vikter kom in över 10 kilo på lördagen.

Allra mest fick Stångådalens senior Jimmy Dahlström med över 13 kilo abborre. Tvåan Fredrik Ankarberg, Stångådalen, hade över 12 kilo och trean Magnus Hallberg, Vrångfall, hade över 10 kilo.

– Solnen har fått upp medelvikten på abborren rejält, mycket tack vare att vattenägarna förstått att pimpeltävlingar är bra för medelvikten på abborren, säger Micael Glennfalk i arrangerande Stångådalen.

– Vi har alltid en tävling varje vinter på Solnen och följer hur fisken växer till sig. Det blir ju roligare för vattenägarna också att kunna fånga lite större abborre i sjön. Tävlingsfiskarnas påsar innehåller till 99 procent tusenbröder och kanske någon enstaka bonusfisk. Eftersom man räknar total vikt är det mängdfiske man är ute efter, och då är det lättare att fånga många små, menar Glennfalk.

Fakta

Resultat:

Herrsenior (20-59 år) 

1 Jimmie Dahlström Stångådalens SFK 13278

2 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 12301

3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 10773

4 Erik Albrechtsen Forserums SFK 7675

5 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 6729

6 Joakim Persson Stångådalens SFK 3170

7 Michael Söderlund Stångådalens SFK 2006

Herrveteran (60+ år) 

1 Peter Olsson Stångådalens SFK 7472

2 Silve Stridh Gullringens SFK 7431

3 Leif Zeilon Stångådalens SFK 6830

4 Sören Gladeling Stångådalens SFK 6670

5 Christer Hagström SFK Firren 6346

6 Mats Åkesson Stångådalens SFK 5528

7 Micael Glennfalk Stångådalens SFK 4878

8 Frank Hjelte Gullringens SFK 4528

9 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 4455

10 Inge Magnusson Stångådalens SFK 4442

11 Sigge Strid Gullringens SFK 4158

12 Ingemar Jakobsson Stångådalens SFK 3320

13 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 1835

14 Håkan Forss Gullringens SFK 1770

Dam (20+ år) 

1 Lena Stridh Gullringens SFK 6537

2 Birgitta Gustavsson SFK Firren 5465

3 Maggan Stridh Gullringens SFK 2661

4 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 233

Junior (-19 år) 

1 Hampus Persson Stångådalens SFK 3526

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

