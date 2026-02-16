Monsterfångster när sjön Solnen välkomnade till fint fiske

Resultat:
Herrsenior (20-59 år)
1 Jimmie Dahlström Stångådalens SFK 13278
2 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 12301
3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 10773
4 Erik Albrechtsen Forserums SFK 7675
5 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 6729
6 Joakim Persson Stångådalens SFK 3170
7 Michael Söderlund Stångådalens SFK 2006
Herrveteran (60+ år)
1 Peter Olsson Stångådalens SFK 7472
2 Silve Stridh Gullringens SFK 7431
3 Leif Zeilon Stångådalens SFK 6830
4 Sören Gladeling Stångådalens SFK 6670
5 Christer Hagström SFK Firren 6346
6 Mats Åkesson Stångådalens SFK 5528
7 Micael Glennfalk Stångådalens SFK 4878
8 Frank Hjelte Gullringens SFK 4528
9 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 4455
10 Inge Magnusson Stångådalens SFK 4442
11 Sigge Strid Gullringens SFK 4158
12 Ingemar Jakobsson Stångådalens SFK 3320
13 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 1835
14 Håkan Forss Gullringens SFK 1770
Dam (20+ år)
1 Lena Stridh Gullringens SFK 6537
2 Birgitta Gustavsson SFK Firren 5465
3 Maggan Stridh Gullringens SFK 2661
4 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 233
Junior (-19 år)
1 Hampus Persson Stångådalens SFK 3526