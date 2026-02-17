Andréa och Matz frossar i semlor – släpper video på fettisdagen

Andréa Ask och Matz Eklund testade fem semlor under en och samma dag. Foto: Pressbild

Matz Eklund och Andréa Ask frossar i semlor. Nu har de släppt en film på fettisdagen när de testar semlor i Vimmerby kommun. Foto: Pressbild

Vissa nöjer sig med en. Någon kanske trycker två. Andréa Ask och Matz Eklund klippte fem var och har nu släppt en video där de testar semlor i Vimmerby kommun i samband med fettisdagen. – Vi ser ut som skrynkliga semlor båda två, säger Matz Eklund.

I förra veckan gav sig Andréa Ask och Matz Eklund ut på en semmelturné i Vimmerby kommun. Målen var flera. Frossa i deras älsklingsbakelse semlor och samtidigt utse vilken semla som är godast i kommunen.

I tur och ordning provade de semlor från Bageri Guldkringlan, Stigs Konditori, Bakfickan, Konditori Paris och Ica Kvantum.

– Vi gillar semlor och det här var Andréas idé. Hon hörde av sig till mig eftersom hon vet att jag brinner för semlor. Så förra veckan valde vi att göra det här testet, berättar Matz Eklund.

Det är förstås han som är mestadels bakom kameran och Andréa som är framför den och testar semlorna. Totalt tre dagar spelade de in klippet, men alla semlorna testades på en och samma dag.

– Fem semlor blev det den dagen. Det var kämpigt. Jag hade jobbat innan också och då äter jag ju sötsaker varje dag, säger Andréa Ask och skrattar.

Bra semmelnivå generellt

Till vardags arbetar den tidigare Hela Sverige bakar-deltagaren på Stjernbergs i Mariannelund. Men hennes arbetsgivare var förstås diskvalificerad från tävlingen på grund av att det ligger i en annan kommun än Vimmerby.

– Det blev kämpigt, men vi fick hjälpas åt, säger Matz Eklund om mängden semlor den aktuella dagen.

Andréa Ask äter väldigt många semlor under den här perioden på sin arbetsplats.

– Den är jäkligt god, men det är lite fusk eftersom jag jobbar där. Men den hade varit i kamp med vinnaren här om den hade bedömts också.

Vad tycker ni om semmelnivån här i kommunen?

– Generellt sett är den bra. Åker man upp mot Stockholm doppar de ofta mandelmassan i mandlar och nötter. Då får den ett annat utseende och annat tuggmotstånd. Det har vi inte sett här, men det finns ju varianter med nutella, pistage och päron. Vi ville lägga fokus på den traditionella. Den är godast.

Varför är semlan så poppis, tror ni?

– Det kommer alltid något nytt. Den slutar aldrig bli poppis. I år är det ju någon ny semla med den här virala fruktbakelsen och sedan hade vi wrapsemlan för något år sedan. Det är kul att det händer något nytt, även om jag gillar den traditionella, säger Andréa.

– Den första semlan kom ju redan på 1600-talet och den traditionella semlan där i början av 1900-talet. Den är poppis och för många av de här små caféerna betyder den mycket. De tjänar bra de här dagarna. Tittar man på Gullringen, så får man ju stå i kö och måste ha bokat i förväg för att kunna få någon i dag, säger Matz Eklund.

Kan bli fler liknande upptåg

Båda är riktigt nöjda med hur testet och videon blev. I dag firar de med att släppa videon och äta fyra nya semlor.

– Jag har redan ätit två och ska hem och äta två till, skrattar Andréa Ask.

De båda har jobbat tillsammans tidigare.

– Matz har verkligen lagt ned sin tid på det här i efterhand. Jag har ju bara varit med och haft en semla i munnen hela tiden. Jag är jättetacksam för det här, säger hon.

Kan det bli fler sådana här upptåg och test från er sida?

– Ja, det finns stora chanser till det. Vi får se vad tittarna säger.

Är ni rädda för att det blir något negativt när ni utser en vinnare?

– Nej, det borstar jag av mig snabbt i sådana fall. Vi gör ju det här som en rolig grej. Vi tycker det har varit superkul och hoppas att det blir bra respons på det.

– Och så hoppas vi att folk äter många semlor. Vi ser ut som skrynkliga semlor båda två, säger Matz Eklund.

Så ser favoritbullen ut

Vilken semla vann testet? Det gjorde Stigs Konditori i Gullringen. Men Andréa Ask valde även att plocka ihop den ultimata semlan.

– Då hade jag tagit bullen från Paris, saftigheten från Guldkringlan, grädden från Bakfickan och mandelmassan från Gullringen. Det var min personliga favorit.

Fettisdagen fortsätter nu hela dagen. Totalt äts någonstans mellan åtta och nio miljoner semlor i Sverige den här dagen. HÄR kan du se deras semmelfilm.

