Långa vintern fick effekt – sport- och fritidsbiblioteket slog nytt rekord

Det blev en lång, ovanligt kall och snörik vinter. Det gjorde att många hittade skidspåren, skidbackarna och skridskoisarna. Det har lett till att kommunens sport- och fritidsbibliotek slagit rekord.

På kommunens sport- och fritidsbibliotek, som ligger vid Allaktivitetshuset Fabriken, har det stundtals varit fullt upp den här vintern.

– Vissa dagar, till exempel inför vissa helger och under jullovet och sportlovet, var nästan allt vi har när det gäller skidutrustning utlånat, så det känns jättekul, säger Roger Lang, som ansvarar för utlåningen.

Mycket förklaras av att vintern varit otroligt kall och snörik. I december gjorde kommunen en specifik satsning på skidåkning tilsammans med Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbank. Det gav sport- och fritidsbiblioteket möjlighet att erbjuda ny alpin utrustning.

– Det visade sig vara väldigt bra tajming med tanke på den vinter som sedan kom. Trycket var som vanligt högt på skridskor och hjälmar, och med den nya satsningen på alpin utrustning fick utlåningen ytterligare en rejäl skjuts. Vi har haft över 30 utlåningar i månaden nu i januari och februari.

Fabrikens förhoppning är nu att rekordutlåningen håller i sig över vår och sommar. Det finns sport- och friluftsutrustning som går att låna för alla årstider. Det finns såväl fotbollsskor som bollar, kubb, discgolf, tält och flytvästar. Allt är gratis och går att låna i upp till två veckor.

– Har man sport- och fritidssaker som man inte längre använder men som är i gott skick så får man skänka dem till oss så kommer det till nytta för fler, säger Roger Lang.